OSIRIS-REx da NASA capta foto detalhada do maior ‘pedregulho’ do asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) captou uma nova foto detalhada do maior ‘pedregulho’ do asteroide Bennu.

Segundo a instituição, a complexidade textural da superfície do pedregulho é revelada de perto pelo registro.

A imagem impressionate foi tirada pela câmera PolyCam em 15 de julho deste ano, a uma distância de 0,7 km.

Para escala, a grande fenda que se estende da parte inferior esquerda da imagem até o centro direito é de 9,3 metros, aproximadamente o comprimento de um ônibus urbano. Confira:

Remember all those images of Bennu’s largest boulder? Well, here’s a verrrryyy close (and detailed) shot of that boulder.

