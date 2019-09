Os signos que podem passar por conflitos na vida amorosa

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco podem passar por momentos turbulentos na vida amorosa.

Confira quais são:

Câncer

Esta semana pode trazer certa estabilidade na vida amorosa, especialmente dos casais que moram juntos. É importante criar consciência sobre as cobranças, responsabilidades e o equilíbrio que precisa ser restaurado a dois. Tenha muito cuidado para não sobrecarregar ou culpar o parceiro pelos seus erros.

Virgem

Os virginianos podem se sentir cansados ou frustrados com assuntos do coração durante esta semana. Pontos finais ou confrontos decisivos podem preocupar as pessoas deste signo, especialmente em assuntos que envolvem reciprocidade e esforço. É preciso ter cautela para tomar boas decisões e avaliar o que cada pessoa merece em um relacionamento.

Sagitário

Apesar das reuniões com amigos e diversão, esta semana pode exigir sinceridade em assuntos do coração, que pode acabar levando a conversas não muito confortáveis, mas necessárias. É hora de ser mais empático e honesto com os outros e consigo mesmo.