Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de setembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

É hora de colocar um ponto final em tudo o que o magoou no passado, principalmente e assuntos do coração e relacionamentos. Pendências legais serão resolvidas com sucesso.

Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se deixar envolver em nenhum tipo de fofoca. Serão dias de transformações pessoais positivas. No amor, você pode sentir falta do seu parceiro, mas isso os unirá e em breve a harmonia volta a estar presente no relacionamento.

Os solteiros encontram alguém do signo de Capricórnio ou Virgem que pode ser muito compatível. Tenha atenção especial com a saúde. Seu dia de sorte será terça-feira e seus números 09, 18 e 23. Tente usar o azul para atrair abundância.

Touro

Sua grandeza não tem limites e você pode realizar qualquer objetivo que tenha em mente, mas tente ser discreto para evitar energias negativas. Também é hora de continuar com seus estudos para crescer na carreira.

Na família, lembre-se de que você é o pilar e terá os outros em determinados problemas. No entanto, é melhor não pensar nisso demais e simplesmente agir para facilitar as coisas para você.

Um amor do passado pede para voltar e será preciso lembrar de que todos cometemos erros. Reflita e se dê a oportunidade de amar novamente.

Para os solteiros chegará um amor do signo de Capricórnio ou Câncer que será muito compatível. Se as coisas não estão indo bem no trabalho, é preciso focar em novos projetos. Seus números da sorte são 01, 27 e 66.

Gêmeos

Tenha cuidado com suas decisões nos próximos dias e pense duas vezes antes de agir para evitar contratempos pessoais ou profissionais. Você está no caminho certo no amor e terá um relacionamento sério.

Se você é solteiro conhecerá um amor do signo de Peixes ou Áries com quem você terá muita compatibilidade.

Cuidado com as traições no trabalho e tente ser discreto para não se meter nos problemas de outras pessoas. Você faz pagamentos e resolve um assunto legal a seu favor. Seu dia de sorte será quinta-feira com os números 04, 55 e 71.

Câncer

Você terá algumas dificuldades na escola ou no trabalho. Eu recomendo que você mantenha a calma e seja cauteloso com seus comentários em relação aos outros, lembre-se de que seu signo é caracterizado por ser muito sincero.

Seu lado financeiro pode crescer e você tomará decisões de compra. Sua sorte virá com os números 03, 20 e 71; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você continuará com sorte na vida amorosa; Se você tem um parceiro, é possível que formalize o relacionamento. Os solteiros podem conhecer uma pessoa do signo de Escorpião ou Aquário que será o seu parceiro ideal.

Antes de qualquer coisa, lembre-se da importância de reconciliar seu coração com o passado.

Leão

Você está no momento ideal para mudar de emprego e iniciar projetos estão presente nos seus planos há tempos ou são pensamentos recentes. Você está passando por um estágio de abundância e crescimento profissional em sua vida.

Um parceiro do signo de Sagitário ou Peixes virá, então tente estar aberto ao amor. Se você tem um parceiro, terá alguns problemas por causa do ciúme; portanto, tente não exagerar e aumentar os conflitos.

Você terá sorte com os números 08, 09 e 76, especialmente na terça. Tente levar uma vida simples, pois isso fará você crescer como pessoa. Cuide da saúde do seu animal de estimação. No trabalho, tente sempre relevar e não brigar; seja intuitivo e percebe o que está terminando em problemas.

Virgem

Você resolve uma questão legal ou familiar que estava pendente. Lembre-se de que você está no seu tempo de renascimento e energia cósmica, e isso faz sua energia positiva crescer. Mentalize o que deseja.

Lembre-se de não negligenciar os laços de amor, pois as consequências podem ser dolorosas. Você receberá um convite para viajar ou trabalhar fora e isso pode ajudá-lo a crescer economicamente.

Tenha cuidado com acidentes na rua. Você pensa em se aperfeiçoar ainda mais para o futuro. Você receberá dinheiro por uma dívida do passado. Seus números da sorte são 01, 21 e 50.

Libra

É hora de ter atitudes positivas e começar a pensar no futuro. Tente não dar importância às coisas que não são para você.

Tente fazer uma viagem ou curtir momentos felizes para renovar as energias. Você participará de reuniões de última hora para mudanças de trabalho ou projetos.

Um novo amor de Áries ou Gêmeos pode chegar. Você será invadido por dúvidas sobre sua vida amorosa nos próximos dias. Lembre-se de ficar com quem o faz sorrir e se preocupa com a sua felicidade. Seus números da sorte são 01, 07 e 88.

Escorpião

Você se sentirá um pouco sobrecarregado pela carga de trabalho e pelas pressões; é preciso se organizar e relaxar. Cuidado com dores de cabeça ou no peito e tente consultar o seu médico.

Você compra passagens de avião para viajar; lembre-se de que os melhores momentos da vida são quando você os aprecia com a pessoa que ama.

A intensidade nos negócios e no trabalho será positiva. Você terá sorte em 27 de setembro e será com os números 04, 33 e 62. Tente usar um pouco de prata e se vestir com cores fortes para ter mais força espiritual. Lembre-se de dar tempo ao tempo e não temer o amor.

Sagitário

Você pode fazer uma mudança positiva em sua vida, pois a força espiritual estará do seu lado e você deve tirar vantagem disso.

Esta semana será ideal para quem viaja a negócios. Você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas isso também pode atrair a inveja. Portanto, se proteja e não confie cegamente em ninguém.

Um ex-parceiro pode querer voltar, mas seu signo questiona bastante os assuntos do coração. Lembre-se de ser sincero com você e com os outros.

Capricórnio

Aproveite a boa sorte. Você pensa em iniciar um negócio ou trabalhar em um novo projeto para ter um futuro melhor. Cuidado com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis.

Você é muito bom em ajudar outras pessoas sem receber nada em troca, mas às vezes elas abusam, então tente diferenciar quem são seus amigos e quem só quer se aproveitar de você.

Continue cuidando da saúde. Não brigue tanto com seu parceiro, tente sempre encontrar a melhor solução. Os solteiros podem encontrar um amor de Áries ou Virgem.

Você terá sorte em 27 de setembro com os números 01, 23 e 70. Esta semana pode ser ideal para aqueles que pensam em trocar de trabalho.

Aquário

Seu lado místico e persuasivo estará muito alto e você poderá sentir o que está por vir no futuro. Você deve economizar. Tente manter aquele sorriso que cativa os outros e veja como todas as portas se abrirão.

Cuidado com os problemas de casal e tente não exagerar nos ciúmes, lembre-se de que todos precisamos do nosso espaço. Você receberá dinheiro extra ou ganhará um animal de estimação.

Tenha atenção com a sua alimentação, pois seu ponto fraco é o estômago. Você terá sorte em 24 de setembro e com os números 05, 19 e 32. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Gêmeos ou Escorpião, com quem terão muita compatibilidade.

Peixes

É hora de se desafiar, tanto em questões trabalhistas ou viajando mais. Você pensa muito em se casar e começar uma família. Não seja mais tão rancoroso com sua família, aprenda a esquecer e a não dar importância a situações passageiras.

Os solteiros terão um amor do signo de Escorpião ou Áries que se tornará seu parceiro ideal. Evite confiar muito em seus colegas de trabalho, um deles pode não ser confiável.

Seus números da sorte são 08, 77 e 84. Seu melhor dia será 24 de setembro e você terá muita sorte em tudo relacionado a questões de projetos ou negócios. Lembre-se sempre de ajudar quem ama.