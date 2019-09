Google celebra início da primavera com Doodle

O Google celebrou o início da primavera com um novo doodle. A estação das flores começou nesta segunda-feira (23/09) no Hemisfério Sul.

O equinócio de setembro, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, marca o início da estação no hemisfério – e do outono no Hemisfério Norte.

Iniciada oficialmente às 4h50 (horário de Brasília) de hoje, a estação termina em 22 de dezembro (um domingo). Confira neste link.

A novidade comemorativa foi liberada apenas para alguns países. Veja no mapa divulgado pelo Google:

Reprodução

LEIA TAMBÉM: