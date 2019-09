Dia do Sorvete: confira sugestões e promoções em São Paulo para se lambuzar nesta segunda

Nesta segunda-feira (23), além do começo da primavera, é também comemorado com o Dia do Sorvete. Pode ser na casquinha, no cascão, no palito, preparados com frutas, com leite, tradicionais ou diferentões… Que delícia!

Confira algumas sugestões de onde se lambuzar com a sobremesa tão querida no mundo.

Compra um, doa outro

Feitos só com ingredientes naturais, na Le Botteghe di Leonardo tem sorvetes de frutas da estação, baunilha, pistacchio di sicilia, doce de leite, diversas opções de chocolate, mascarpone, entre outros. Nesta segunda, quem comprar um gelato leva outro por R$2, quantia que será doada para o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Na rua Oscar Freire, 42 – Jardins – e mais três endereços.

Le Botteghe di Leonardo / Divulgação

Desabandone

A gelateria San Paolo faz versões do Semplice Piccolo a R$ 1 na flagship, valor que será revertido para a ONG Desabandone, para castrações, compra de rações e medicamentos para os cachorrinhos resgatados nas ruas. Somente na unidade da rua Haddock Lobo, 1260 – Jardins.

Gelateria San Paolo / Divulgação

De volta às origens

A Davvero Gelato celebra a data com os sabores especiais de sua Linha de Origem. Destaque para os de iogurte com mel e calda de morango e de queijo com calda de figo verde, tudo sem conservantes, nem corates ou estabilizantes, em casquinha ou copinho (de R$ 15 a R$ 19). Ainda há versões veganas, sem glútem e sem lactose. Casquinhas crocantes e bolachinhas de castanhas acompanham todos os produtos. Os sabores estão disponíveis nas lojas da rua Pais de Araújo, 129 – Itaim Bibi e outros dois endereços.

Davvero Gelato / Divulgação

Gelado e fatiado

A Slice Cream aproveita a data para servir o gelato fatiado. Além do sorvete servido em forma de lâminas super finas, o cardápio ainda tem mais de 27 sabores, e também tem opções veganas, como o Sorbet de Frutas Vermelhas. Nesta segunda, quem comprar o fatiado ganha uma Soda Italiana. Nos shoppings Ibirapuera (av. Ibirapuera, 3.103 – Indianópolis) e

Santa Cruz (r. Domingos de Morais, 2.564 – Vila Mariana)

Slice Cream / Divulgação

Ama sorvete?

Não perca o Bouquet de Gelato (R$ 18), criado pela sorveteria Da Pá Virada. Feito para compartilhar, tem casquinha feita na casa em tamanho maior, com recheio de farofa de brownie e sete bolas de sorvete. Aproveite para provar os clássicos da marca como o de frutas do bosque, bombom de coco, pistache, morango com leite condensado, doce de leite, requeijão e chocolate. O desafiador cascão estará disponível em todas as lojas só até esta segunda. Na Alameda Lorena, 1655 – Jardim Paulista – e mais cinco endereços.