Deficiência em vitamina D estaria relacionada commaior risco de morte e diabetes, diz estudo

As vitaminas são muito importantes para o bom funcionamento do organismo , em especial a vitamina D. Um novo estudo afirma que a deficiência do nutrientes pode trazer graves problemas para a saúde.

Baixos níveis de vitamina D estariam relacionados a um risco maior de morte prematura e seria ainda mais perigo para quem sofre diabetes.

A pesquisa foi realizada pela Universidade de Medicina de Viena, Áustria, e analisou os dados de 78.581 pacientes com idade média de 51 anos, os quais tiveram amostras de sangue tomadas pra medir os níveis de vitamina D, reporta o sítio estrangeiro Yahoo News.

Os perigos da deficiência de vitamina D

Depois de obter os dados dos pacientes, os cientistas compararam com o registro nacional de disfunções da Áustria para ver quantos participantes morreram nos 20 anos seguintes.

“As descobertas, apresentadas na Reunião Anual deste ano da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), em Barcelona, mostraram que os níveis da vitamina abaixo de 10 nano mol por litro, associaram-se com um risco de 2 a 3 vezes maior de morte. Isto foi particularmente observado em pacientes de 45 a 60 anos que tinham um risco 2,9 vezes maior”, explica o artigo.

Os altos níveis de vitamina D, ao contrário, indicaram risco reduzido de 30% a 40% na mortalidade por todas as causas testadas.

“Nossos dados, que abarcam um grupo de todas as idades, confirmam uma forte associação de deficiência de vitamina D com maior mortalidade. Isto é mais comum em grupos jovens de idade média e por causas de mortes distintas ao câncer e a doenças cardiovasculares, especialmente a diabetes”, concluem os pesquisadores.

