Brasil vence Free Fire Streamer Showdown

O Brasil foi campeão do Free Fire Streamer Showdown, primeiro campeonato do modo Contra Squad do game battle royale, neste último fim de semana.

A equipe brasileira, Safron Finch, também conhecida como Seleção Canarinho, foi formada pelos jogadores Level Up, Weedzao, Pfonn, Babi, Voltan e Ubita, que foi MVP da Free Fire Pro League 2, em julho deste ano, em São Paulo.

A transmissão foi ao ar no último sábado (21), no Youtube e Facebook da Garena no Brasil, e teve mais de 1.5 milhão de espectadores.

Entre os melhores jogadores de Free Fire do mundo, o Brasil esteve na disputa junto com outros cinco países – Tailândia, Vietnã, Indonésia, Índia e Malásia.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: