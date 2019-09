'Portal' do Facebook chega com novidades e será integrado com o WhatsApp

O Facebook Portal é uma marca de displays inteligentes desenvolvida pela empresa de Mark Zuckerberg. O serviço, que apresentou novidades nesta semana, também integrado com o WhatsApp.

Ainda não disponível no mercado brasileiro, o Portal apresentou novos dispositivos para os usuários: Portal TV, Portal Mini, Portal e Portal+.

Com os novos aparelhos, será possível fazer chamadas de vídeo com o Facebook Messenger e o aplicativo de mensagens WhatsApp.

"Faça videochamadas facilmente com amigos e familiares em seus smartphones e tablets, mesmo que eles não tenham o Portal", afirmou em comunicado. Confira vídeo de apresentação:

We’re looking forward to bringing WhatsApp to Portal! https://t.co/3QK2bBwRay

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) September 18, 2019