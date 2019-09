Os signos do zodíaco que têm mais medo de envelhecer

Nem todos encaramos a velhice da mesma forma e alguns signos do zodíaco podem ter um pouco mais de dificuldade para lidar com ela do que outros.

Confira os signos que têm mais medo de envelhecer:

Sagitário

O sagitariano é um eterno aventureiro. Ele ama aproveitar a vida e pode cair no erro de achar que a velhice acaba limitando esta experiência. Quando este signo deixa de enxergar brilho apenas na jovialidade e entende que “viver o momento” está mais relacionado com a mente e disposição do que com a sua idade, ele consegue pensar no assunto com muito mais motivação.

Gêmeos

O geminiano nem sempre costuma pensar em um futuro mais distante, mas quando reflete sobre a velhice pode acabar sentindo certo receio. Este signo prefere viver sem limitações e grandes responsabilidades podem parecer muito chatas para ele, por isso ele sente medo das mudanças que podem vir com a idade.

A pessoa de Gêmeos começa a ver a importância de crescer quando começa a aceitar que as mudanças estão de mãos dadas com a evolução e que criar laços e vínculos verdadeiros são coisas importantes para todos.

Peixes

O sentimento do pisciano sobre este assunto pode ser confuso e até contraditório. Ele pode se sentir tocado com a oportunidade de viver esta experiência e refletir bastante sobre ela, mas ao mesmo tempo possui um ar infantil que nunca irá deixá-lo.

Sua mente imaginativa e sonhadora pode ser positiva quanto a velhice, mas se as coisas estão indo para caminhos desconfortáveis e inesperados, eles podem deixar o pessimismo tomar conta. Isso muda quando ele trabalha suas inseguranças quanto ao futuro e se responsabiliza em construir o que deseja.