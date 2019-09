The Drop: Novos jogos que serão liberados para PlayStation na próxima semana

Novos jogos serão liberados para PlayStation ainda neste mês. São pelo menos 8 novos títulos na plataforma. Confira detalhes:

Code Vein – PS4 Digital (Disponível em 27/9)

"Ao encarar a morte certa, nos fortalecemos. Em um futuro não muito distante, um desastre misterioso destruiu o mundo como o conhecemos. Crie uma equipe e vá até o fim do mundo para descobrir seu passado e escapar de seu pesadelo em Code Vein".

Color Slayer = PS4, PS Vita Digital (Cross-Buy)

"Teste o limite de seus reflexos se esquivando ou cortando inimigos coloridos. Use a espada da cor certa para derrotá-los e evite seus escudos, escolhendo o inimigo certo após as cores mudarem".

Contra: Rogue Corps – PS4 Digital

"Contra está de volta! Dois anos após o término das Alien Wars, a Damned City surge do campo de batalha final. No caos, um grupo de lutadores surge. Não são heróis típicos, mas estão aqui para salvar o mundo… ou pelo menos para ficarem ricos".

Dreaming Canvas – PS4 Digital (Disponível em 24/9)

"Dreaming Canvas é uma aventura em primeira pessoa onde você pode explorar destinos mágicos, colecionar inspirações artísticas e pintar quadros. Encontre outros viajantes pelo caminho, ouça ditados inspiradores do mundo da arte e prepare-se para pintar o mundo dos seus sonhos".

FIFA 20 – PS4 Digital (Disponível em 27/9)

"FIFA 20 traz os dois lados do esporte nacional à vida — o prestígio do futebol profissional e uma nova e autêntica experiência nas ruas com EA Sports Volta Football. A Football Intelligence destrava uma plataforma sem precedentes para jogabilidade realista e com FIFA Ultimate Team você terá mais maneiras de criar seu time dos sonhos".

Habroxia – PS4, PS Vita Digital (Cross-Buy)

"Atire e estoure tudo neste game estilo arcade! Pilote a nave Habroxia por 15 incríveis fases com lutas intensas de chefes, missões de resgate, perspectivas diferentes e muitas surpresas. Customize sua nave, destrave três modos infinitos e salve a galáxia dos sinistros invasores".

Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast (PS4 — Digital)

"A aventura clássica de Kyle Katarn chega para PlayStation pela primeira vez! Viva este épico para um jogador com controles modernos e Troféus. Teste suas habilidades em 24 missões, quatro lutas épicas de chefes e uma cantina inesquecível".

The Surge 2 – PS4 Digital

"No caminho para Jericho City, seu avião é derrubado por uma misteriosa tempestade e cai nos arredores. Você acorda semanas depois em um campo de detenção dentro da cidade. Os soldados usam a Lei Marcial, robôs estão fora de controle, e uma poderosa nano tempestade sobre a cidade".

