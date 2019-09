Os signos do zodíaco que contam vantagem para conquistar

Muitas pessoas apostam todas as suas fichas quando querem conquistar alguém. No entanto, alguns signos do zodíaco são mais propensos a deixar a sinceridade de lado e acabar contando algumas vantagens.

Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de surpreender e ficar em primeiro lugar sempre. Por isso, ele costuma seduzir de acordo com a fantasia do outro. Em busca de se tornar seu objeto de desejo, ele pode terminar contando um pouco de vantagem sobre o que realmente gosta.

Touro

O taurino também gosta de se destacar e mostrar suas habilidades, mas se achar que não é o suficiente, pode acabar aumentando ou diminuindo algumas histórias. Este signo sempre gosta de parecer que é interessante e que está a altura.

Leão

O leonino vai apostar no charme, confiança e sedução. Mas se ele não consegue chamar a atenção do outro, se sentirá desafiado e pode acabar tentando se aproximar por meio de interesses em comum que nem sempre são reais.

Aquário

O aquariano gosta de ser autentico, pois isso é o que o impressiona e atrai. Por isso, ele sempre tentará ser diferente dos outros e, quando percebe que não está alcançando o seu objetivo, pode exagerar um pouco para parecer “original”.