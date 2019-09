Como comprar as passagens aéreas mais baratas para sua próxima viagem

Imagine a cena: você está no aeroporto, prestes a embarcar para sua viagem de fim de ano. Sua passagem foi cara, e provavelmente vai te quebrar em janeiro, porém você decidiu ir mesmo assim. E, então, você decide dar uma última pesquisada sobre seu destino para se animar.

É aí que você vê: uma oferta de viagem para o mesmo local que você está indo, porém por um valor várias vezes menor de passagem.

Com certeza você não quer passar por isso, certo? Por sorte, o crescimento das vendas digitais de passagens aéreas (e também de outros meios de transporte) permitiu que o viajante se precavina o máximo possível.

Dados da Mindiminers, empresa de tecnologia de pesquisa digital, mostram que os brasileiros já estão atentos ao quanto gastam com suas passagens. Entre os entrevistados, 37% gastaram menos de mil reais para efetuar a compra das passagens de sua última viagem, enquanto outros 32% entre mil e R$3 mil. Apenas 17% gastaram entre R$3 mil e R$5 mil, 10% entre 5 mil e 10 mil, e 3% mais de 10 mil.

O Metro reuniu algumas dicas para quem quer pagar menos, e evitar surpresas durante a próxima viagem. Pegue seu computador, arregace as mangas e anote estas dicas para achar as passagens mais baratas possíveis:

Compre com antecedência

Se você é daqueles que esperam o último minuto para uma oferta surpresa, talvez seja melhor repensar. Um levantamento do site especializado CheapAir analisou 917 milhões de ofertas de passagens ao longo do tempo, e chegou à conclusão de que os preços mais baixos aparecem de 4 meses a 3 semanas antes da data do vôo.

Neste período, os preços ficam entre os 5% mais baratos em relação ao resto do ano.

Ou seja: se você pretende viajar no dia 15 de outubro, comece a buscar suas passagens em junho, e garanta-as no máximo na metade de setembro.

Procure em anônimo ou limpe seus cookies

"Cookies" são informações diversas que sites guardam sobre você e seu comportamento digital. Eles podem ser úteis para gravar, por exemplo, seus assuntos de interesse, e personalizar sua navegação para otimizar a experiência online.

No entanto, os cookies também podem ajudar um site a perceber que você está interessado em viajar, por exemplo, para Angra dos Reis em novembro. Notando seu desejo por aquela viagem, o site pode aumentar os preços da passagem no decorrer do tempo – tentando te persuadir a comprá-la antes que seja "tarde demais".

Para fugir deste "truque", você pode limpar os cookies na configuração do seu navegador. Apagar seu histórico de buscas e navegação também é possível.

Outra forma de usar as redes sem deixar rastros é utilizar o modo anônimo. O atalho, em diversos navegadores, é Ctrl+Shift+N, ou Command+Shift+N.

Esteja atento aos gastos extras (e aos benefícios gratuitos)

Ao escolher seu destino, procure todas as companhias aéreas que oferecem voos para o mesmo.

Veja também se é possível otimizar a viagem através dos destinos que são “hubs”, ou seja, observe se entre as opções de voos escolhidas, você passará por algum aeroporto que atua como centro de distribuição de voos da companhia selecionada.

Se sim, verifique se a mesma oferece algum tipo de benefício, como por exemplo, “stopover” grátis (paradas em cidades de conexão).

Imagine que entre as opções de destino, você escolheu Porto. Dependendo da companhia e voo escolhidos, é possível que haja uma oportunidade para fazer uma paradinha em Lisboa, e otimizar os gastos conhecendo dois destinos.

Outra dica crucial é atentar-se ao local em que você realiza a sua pesquisa, já que existem diversos sites que comparam preços de passagens aéreas. Uma passagem econômica não necessariamente significa economia no valor final. Existem companhias aéreas que oferecem um preço baixo, contudo cobram a bagagem à parte.

Sendo assim, é válido questionar se realmente vale a pena, pensando que são inúmeros os viajantes que compram passagens baratas, e depois se decepcionam com o valor para acrescentar bagagem.

Após achar o site com o valor da passagem mais econômica, o ideal é começar uma segunda etapa do trabalho que é, questionar-se:

O valor da passagem somado ao seguro-viagem, por exemplo, segue sendo mais barato nesse site?

Qual hotel tenho a intenção de me hospedar? E a média de preços de hotéis para o destino que desejo?

A ideia dessas indagações é mostrar que além de “passagens econômicas”, é necessário entender como otimizar a sua verba para gastar com a viagem.

Escala ou voo direto?

Outro ponto de atenção é a escolha dos aeroportos e voos diretos ou com escalas. Muitas vezes, o viajante opta por um voo mais barato, porém com uma escala de muitas horas. Isso pode fazer ele gastar a verba planejada para a viagem no aeroporto enquanto espera seu voo.

Para minimizar as frustrações que podem ser geradas por conta dos itens acima, é importante estar sempre atento durante todo o processo de compra.

Nem sempre o voo direto é o mais caro. Ele pode ser mais barato que o voo com escala, e te inibir de pequenos gastos durante a espera no aeroporto.

Mas, se o voo com escala for mais econômico, talvez valha a pena entender “como otimizar a viagem” e aproveitar a oportunidade para conhecer algo no destino.

Seja flexível

A data da viagem, o local de partida e de destino interferem e muito nos preços.

Se não encontrar uma boa oferta no destino que procura, considere procurar vôos partindo ou chegando a aeroportos próximos. Procurar um voo para Campinas pode sair bem mais barato do que para São Paulo – e a curta distância entre as cidades compensa a escolha.

Além da velha dica de evitar feriados ou meses de férias, também pode ser sábio programar sua viagem para os dias da semana. O fim de semana, além de ser momento preferido para turistas, é também o mais escolhido para viagens de negócios.

Assim, na hora de efetuar a compra das passagens aéreas, é necessário ter a disciplina de pesquisar com calma, verificar os prós e contras das opções que te atendem, e também acompanhar a evolução dos preços, para conseguir identificar o melhor momento de efetuar compra, ou pelo menos a ocasião ideal em que o valor caiba no seu bolso.