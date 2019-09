Recente versão beta do aplicativo WhatsApp libera novos recursos

O aplicativo WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do Programa Beta para o sistema operacional iOS.

E alguns recursos foram liberados na versão, como revelado pelo site WABetaInfo. Um deles, como divulgado anteriormente, a plataforma desenvolve um recurso boomerang, que deve ser liberado em breve.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.100.21: what's new?

Alignment indicator and bug fixes for iOS 13.

No support for Dark Mode yet.https://t.co/NhW32NfkyT — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 19, 2019

O app também introduziu agora outro recurso já implementado no Instagram: a possibilidade de ajustar com precisão texto, emojis e adesivos em fotos, vídeos e GIFs.

Como a novidade, quando o usuário enviar uma foto para um contato, ele pode optar por adicionar adesivos estáticos ou de conteúdo, texto e emojis.

WhatsApp Messenger beta 2.19.100.21 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/vCYpu7PaJn#WhatsAppBeta #iOS #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 19, 2019

A versão beta também contém correções para alguns erros no aplicativo (layout, teclado desaparecido, animações e iCloud).

Facebook

Usuários do Android e iPhone também podem compartilhar suas atualizações de status do WhatsApp no Facebook Stories e em outros apps. Como revelado pelo site, a novidade está disponível nas versões beta da plataforma.

WhatsApp partially enabled it in the 2.19.184 beta update.

Recently they are enabling this feature for everyone, on Android.

If you didn't receive the feature yet, please wait. https://t.co/0zSWQ4WVG9 — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 17, 2019

