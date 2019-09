Os signos que mais desgastam os outros emocionalmente

A convivência com determinados signos do zodíaco tem uma maior probabilidade de se tornar desgastante e deixar o outro exausto emocionalmente.

Confira se você está nesta lista:

Áries

Os arianos desgastam as pessoas emocionalmente por que não medem as palavras. Você nunca sabe quando escutará algo desagradável ou será desencadeado um drama. Eles costumam viver seus relacionamentos como se estivessem em uma “montanha russa”, algo que pode ser muito prejudicial para o outro.

Câncer

Os cancerianos estão muito conectados com as suas emoções e quando elas entram em desequilíbrio – algo que não é raro para este signo – toda a sua vida e a das pessoas próximas pode ser afetada. Além disso, as pessoas de Câncer costumam exigir bastante apoio e paciência nos momentos de crise.

Escorpião

Os sentimentos intensos e a forma agressiva que este signo usa para expressá-los, pode ser muito desgastante emocionalmente para aqueles que convivem com ele. Com esta postura os escorpianos podem atrair conflitos e acabar envolvendo várias pessoas no problema.

Virgem

A personalidade extremamente crítica, tanto com eles mesmos como também com os outros, acaba criando um “campo minado” emocional que pode ser ativado de forma negativa a qualquer momento. É muito desgastante conviver com esse tipo de tensão e exigência de perfeccionismo.

Peixes

Os piscianos acabam se tornando emocionalmente exaustivos porque carregam os seus problemas e os dos outros. Eles sempre reúnem e absorvem as tristezas do mundo, uma missão difícil também para quem está ao seu lado.