Totalmente reformulado, novo Hyundai HB20 traz equipamentos inéditos

Depois de uma semana revelando o carro em pílulas, a Hyundai lançou nesta segunda-feira (16), o novo HB20 e suas variantes sedã, HB20S, e com apelo aventureiro, o HB20X. O hatch será o primeiro a chegar ao mercado, em outubro. Os demais vêm ainda este ano, mas a data de lançamento ainda não foi definida.

O novo HB20 tem preços entre R$ 46.990 e R$ 77.990. O novo HB20S (sedã) tem valores entre R$ 55.390 e R$ 81.290. Por fim, o novo HB20X (“aventureiro”) custa entre R$ 62.990 e R$ 79.590.

Ao contrário do que às vezes acontece na indústria automobilística, o novo HB20 não conviverá com o antecessor. A antiga geração deixou de ser fabricada e, assim, não será oferecida sequer como versão de entrada. Toda a linha continuará com garantia de 5 anos, uma das mais longas do segmento.

Hoje, os principais concorrentes do novo HB20 são o Ford Ka e o Chevrolet Onix. Com o Ka, o modelo da Hyundai disputa a segunda posição em vendas no mercado brasileiro. O primeiro, o Chevrolet Onix, ganhou nova geração na semana passada. Mas a marca coreana também coloca o Toyota Yaris, os Fiat Argo e Cronos e os VW Polo e Virtus como adversários.

Novos equipamentos

Por dentro, o novo HB20 também foi completamente reformulado. O painel de instrumentos tem um conta-giros analógico e o resto em um mostrador monocromático digital. Essa opção fica restrita às versões mais caras. Nas de entrada, o velocímetro é analógico também.

Outra novidade é a adoção de uma central multimídia de 8 polegadas com tela sensível ao toque e compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A tela fica destacada na parte superior do painel. Abaixo, o ar-condicionado tem comandos manuais, mas display digital nas versões superiores. A direção tem assistência elétrica.

Os bancos foram redesenhados e têm mais apoio lateral. Além disso, têm regulagem de altura – na atua geração, apenas a parte dianteira do assento se move alguns poucos centímetros. O volante também foi redesenhado.

O novo HB20 agregou equipamentos que não são ofertados na gama atual: sistema de prevenção de colisão frontal, com direito a frenagem autônoma de emergência, sistema de auxílio de permanência em faixa (não é ativo, ou seja, não atua esterçando as rodas), controle de cruzeiro (“piloto automático”), monitoramento da pressão do pneu (TPMS), mas apenas nas configurações top de linha Diamond Plus.

O compacto da Hyundai também tem controles de estabilidade e tração, encosto de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes do banco traseiro, câmera de ré (com linhas dinâmicas) e aletas para trocas sequenciais do câmbio automático.

Novo motor turbo e 1.6 mais potente

O novo HB20 terá três opções de motor: 1.0 de aspiração natural, 1.6 16 válvulas e 1.0 turbo com injeção direta, ambos com três cilindros. O primeiro já equipa a linha atual e oferece o mesmo rendimento (80 cv e 10,2 kgfm de torque com etanol). A única diferença é que ele, finalmente, perdeu o tanquinho auxiliar de partida a frio.

A conhecida unidade 1.6 de quatro cilindros também continua sendo oferecida, mas, agora é a mesma que equipa o Creta, com comando variável de válvulas. Ele, agora, tem 130 cv de potência e 16,5 kgfm de torque a 4.500 rpm (sendo 82% desta força a 1.500 rpm).

A grande novidade é o motor turbo. O compacto até teve uma versão 1.0 sobrealimentada, mas suas vendas foram pífias e o desempenho do modelo foi muito criticado.

Agora, o novo HB20 adota um motor turbo que segue a “receita de bolo” e conta com injeção direta. Ele tem 120 cv de potência (rotação não foi informada) e 17,5 kgfm de torque a 1.500 rpm.

A transmissão manual será de cinco marchas para as opções 1.0 aspiradas. Versões com o 1.0 turbo terão apenas câmbio automático de seis marchas. Já as 1.6 16V terão opções automática ou manual, mas, neste caso, de seis velocidades.

Novo HB20 ficou maior

O novo HB20 manteve a mesma plataforma do HB20 atual, mas ela recebeu importantes mudanças: ficou maior, ganhou novos pontos de fixação da carroceria e está mais leve e resistente. A Hyundai garante que o compacto terá mais espaço para pernas, cabeça e ombros.

O hatch ficou 2 cm mais comprido e tem 3,94 metros. A largura cresceu na mesma proporção e tem 1,70 m. Um ganho importante foi no entre-eixos, que passou de 2,50 metros para 2,53 metros. A altura e o porta-malas permaneceram inalterados com 1,47 m e 300 litros de capacidade, respectivamente.

O novo HB20 sedã também ficou mais comprido, ganhou 3 cm somando 4,26 metros. Largura, altura e distância entre eixos têm as mesmas dimensões do hatch. O porta-malas passou de 450 litros para 475 l.

Já o novo HB20X se diferencia do hatch “convencional” pela maior altura total (1,54 metro) e maior vão livre do solo (total de 20,5 cm).

Preços do novo HB20:

HB20 Sense 1.0: R$ 46.490

HB20 Vision 1.0: R$ 48.990

HB20 Vision 1.0 + blueMedia: R$ 50.490

HB20 Evolution 1.0: R$ 53.790

HB20 Vision 1.6 16V MT6: R$ 57.990

HB20 Vision 1.6 16V AT6: R$ 62.790

HB20 Launch Edition 1.0 turbo: R$ 69.990

HB20 Evolution 1.0 turbo: R$ 67.190

HB20 Diamond 1.0 turbo: R$ 73.590

HB20 Diamond Plus 1.0 turbo: R$ 77.990

Preços do novo HB20S:

HB20S Vision 1.0: R$ 55.39000

HB20S Evolution 1.0: R$ 58.390

HB20S Vision 1.6 MT6: R$ 62.590

HB20S AT6: R$ 67.390

HB20S Evolution 1.0 turbo: R$ 71.790

HB20S Diamond: R$ 76.890

HB20S Diamond Plus: R$ 81.290

Preços do novo HB20X:

HB20X Vision 1.6 MT6:R$ 62.990

HB20X Vision 1.6 AT6: R$ 67.890

HB20X Evolution 1.6 AT6: R$ 69.890

HB20X Diamond 1.6 AT6: R$ 75.190

HB20X Diamond Plus 1.6 AT6: R$ 79.590