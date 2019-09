Speed Drifters Championship 2019 vai distribuir R$ 33 mil em prêmios; inscrições estão abertas

Com mais de 3 milhões de jogadores inscritos, Speed Drifters, game de corrida mobile da Garena, mesma desenvolvedora do sucesso Free Fire, terá seu primeiro campeonato oficial.

O Speed Drifters Championship 2019 vai reunir os melhores pilotos do Brasil, na categoria individual, disputando uma premiação total de R$ 33 mil. O evento que começa hoje terá suas finais presenciais em novembro, em dia ainda a ser revelado, na cidade do Rio de Janeiro.

Qualquer jogador pode participar, inclusive menores de 18 anos. As inscrições para a primeira qualificatória começam nesta quinta-feira (19) e vão até domingo (22), com todas as informações e calendário completo no site oficial: http://www.garenaspeed.com.br/.

Ainda na fase de qualificatórias, cada participante terá até quatro chances de melhorar seu ranking e ser selecionado para, então, participar da fase de grupos, que começa a partir do dia 22 de outubro, e segue nos dias 24, 29 e 31 do mesmo mês.

Cada uma das quatro qualificatórias formará um grupo que, por sua vez, terá um dia específico para a disputa em partidas transmitidas ao vivo, nos canais oficiais de Speed Drifters no Youtube, Facebook e no Instagram.

Os quatro grande finalistas viajarão para o Rio de Janeiro, com as despesas pagas, para competir cara a cara em um evento emocionante. Mais informações no site oficial do Speed Drifters.

