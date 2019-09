Nova atualização beta do WhatsApp para Android revela novos recursos da plataforma

Uma nova atualização beta do aplicativo WhatsApp, liberada nesta terça-feira, para o sistema Android revela novos recursos da plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, pelo menos duas novidades foram disponibilizadas na recente versão do mensageiro.

A primeira função permite ocultar atualizações de status já silenciadas. Com o recurso, o usuário pode o suprimir a seção completamente que lista todas as atualizações de status silenciadas.

Na atualização beta 2.19.260 também consta algumas informações sobre o Facebook Pay, recurso para a realização de pagamentos.

Segundo o site, o novo serviço estará disponível para a família de aplicativos do Facebook, incluindo o aplicativo de mensagens.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.260: what's new?

Hide muted status updates available for beta testers, and important clues for Facebook Pay (integration under development).https://t.co/WQyAmr6daR

