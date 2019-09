Free Fire Streamer Showdown, campeonato do modo Contra Squad, acontece neste sábado (21)

Seis dos mais populares streamers de Free Fire no Brasil irão competir com mais cinco países no campeonato Free Fire Streamer Showdown, na Tailândia, neste sábado (21).

O Free Fire Streamer Showdown será o primeiro campeonato internacional do modo Contra Squad, conforme o Free Fire segue construindo uma comunidade global de gamers.

O Brasil estará na disputa junto com outros cinco países – Tailândia, Vietnã, Indonésia, Índia e Malásia.

Reprodução

A equipe brasileira chama-se Safron Finch, também conhecida como Seleção Canarinho, e é composta pelos jogadores Level Up, Weedzao, Pfonn, Babi, Voltan e Ubita. Este último, vale destacar, foi o jogador MVP da Free Fire Pro League 2, que aconteceu em julho, em São Paulo.

As partidas serão transmitidas, ao vivo, a partir das 0:30 de sexta (20) para sábado (21), nos canais da Garena no Youtube e Facebook. No sábado também será possível assistir a retransmissão do evento a partir das 14h. A apresentação fica a cargo do Hads e GGEasy.

O modo Contra Squad muda o jeito de jogar Free Fire ao oferecer embates 4×4 (quatro jogadores contra quatro jogadores) e rounds de 1m30s em uma melhor de sete partidas. Os jogadores compram armas antes da partida iniciar e podem distribuí-las entre os integrantes da equipe. Qualquer erro na escolha pode ser decisivo e deixar a equipe mais perto ou longe do BOOYAH.

Com informações da Garena

