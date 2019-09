Metro Jornal discute a relação entre pais e filhos adolescentes

A adolescência caracteriza-se por alterações de todo tipo e costuma ser desafiadora para pais e educadores. E tornou-se motivo de grande preocupação na sociedade atual. Há quem diga que estamos lidando com a geração de adolescentes mais tristes dos últimos tempos. As estatísticas sobre depressão nessa faixa etária parecem confirmar essa avaliação.

Como pais e educadores podem melhorar a relação com os adolescentes e transformar essa fase da vida num tempo mais feliz? Esta será a discussão central no Encontro de Pais e Educadores de Adolescentes que o Metro Jornal promoverá neste sábado, Dia do Adolescente, no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo.

O psiquiatra Wimer Bottura Júnior, a educadora Bete P. Rodrigues e a coach parental Jacqueline Vilela serão palestrantes no evento que terá início às 10h. “Os adolescentes podem até dizer o contrário, mas ainda querem – e precisam – da ajuda dos pais”, diz Jacqueline, autora do livro “Meu Filho Cresceu E Agora?”. Para mais informações sobre a programação e inscrições, acesse o site www.

ingressoevento.com.br. Todos os participantes vão receber um exemplar do livro da palestrante.