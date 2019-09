Companhia Azul altera cardápio e inclui novo snack no serviço de bordo

A partir de 01º de outubro, os Clientes da Azul poderão experimentar um novo snack: o Presuntinho. Em uma embalagem cor rosa, o novo biscoito será assado, no sabor presunto, e irá compor o serviço de bordo da companhia em voos da faixa da noite, com decolagens entre 16h e 05h59.

O Presuntinho se junta a outros três novos snacks que foram incluídos no cardápio deste ano: o pão na chapa, o bolinho de baunilha com gotas de chocolate e o Torresminho.

Novos snacks e mudanças no cardápio

Além dos novos snacks que passaram a fazer parte do serviço de bordo da Azul, desde março, a companhia implementou dois ciclos trimestrais para oferecer diferentes sabores de sucos. Em um dos ciclos, as opções disponíveis são de caju e laranja light, enquanto o outro período do serviço de bordo conta com laranja e maracujá light.

Ao mesmo tempo em que acrescentou variedades, a companhia também modificou as regras para o abastecimento dos snacks em voos domésticos. As alterações deixaram mais bem harmônicas o tipo de alimentação oferecida com o horário de operação do voo.

Com informações da Azul

