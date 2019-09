Apple libera iOS 13 para download; mudanças incluem o tão aguardado modo noturno

A Apple liberou nesta quinta-feira (19) uma atualização de seu sistema operacional, o iOS. A versão 13 traz algumas novidades muito aguardadas pelos usuários – entre elas, o tão sonhado modo noturno, que modifica o layout do sistema utilizando cores escuras.

Antes de tudo, é preciso conferir se o seu smartphone é compatível com a atualização. Ela está disponível apenas para os seguintes modelos: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE e iPod touch (Sétima geração).

Só é possível baixar a nova versão do iOS com uma conexão Wi-Fi. Também é recomendável que se faça um backup de seu dispositivo, por precaução.

Como baixar?

Para instalar o iOS 13, vá até o menu "Ajustes" e clique em "Geral". Lá, você verá a opção "Atualização de Software". Clique, e deverá aparecer a descrição do novo iOS.

Toque em "Baixar e Instalar". Lembre-se que, para completar a atualização, você deve ter espaço suficiente disponível em seu aparelho, e estar conectado a uma rede Wi-Fi.

O que mudou?

Quando é lançada uma nova versão de software, é comum descobrirmos mudanças dias, ou mesmo meses após a atualização. No entanto, algumas alterações são muito evidentes.

A seguir, confira as principais mudanças no novo iOS 13:

Modo noturno

Nas configurações do iPhone, você agora poderá deixar o layout do iOS inteiramente escuro, num visual que abusa dos tons preto e cinza. O propósito é poupar a vista do usuário, além de economizar bateria, exibindo menos luz.

Há quem diga que este modo também é mais "elegante", mas para quem prefere a estética do branco ou precisa dele para enxergar – principalmente em dias ensolarados –, ainda é possível manter o layout tradicional, mais claro.

Para ativar o modo noturno, acesse Ajustes > Tela e Brilho > Aparência e escolha entre "clara" e "escura".

Silenciar ligações desconhecidas

Se você também odeia telemarketing – ou aquelas ligações misteriosas de outros Estados –, com o iOS 13 é possível silenciar ligações de contatos que você não possui salvos.

Com a configuração, apenas irão tocar ligações efetuadas recentemente, sugestões do aplicativo Siri, e seus contatos salvos. No entanto, cuidado: ligações importantes, como aquele retorno da entrevista de emprego, também serão silenciadas.

Para ativar a ferramenta, vá para Ajustes > Telefone > Silenciamento de Ligações e Contatos Bloqueados.

Melhor organização de fotos

O aplicativo Fotos agora mostra visualizações de cada dia, detectando os "melhores" e destacando-os na tela inicial.

A visualização agora também oculta as fotos menos chamativas, como duplicatas, prints, imagens de documentos, etc.

Teclado com swipe

Usuários de outros sistemas operacionais já estão utilizando esta ferramenta há anos, porém a opção de digitar deslizando os dedos pelo teclado nunca foi possível no iPhone – apesar de tentativas feitas por apps não-nativos.

Agora, a Apple lança o teclado QuickPath, que introduz a opção de digitar deslizando pelas letras, na ordem em que as apertaria.

Novo editor de vídeo + mais opções para fotos

O iOS 13 agora permite aplicar filtros, ajustes de cor e enquadramento para vídeos. Dá ainda para desfazer as alterações a qualquer momento.

A ferramenta também é compatível com qualquer resolução, inclusive 4K.

Para as fotos, foram adicionados ajustes de perspectiva, nitidez, vibração, vinheta, além de ser possível reduzir o ruído de uma imagem.

É bom lembrar que as mudanças ao iOS 13 são, de fato, centenas. Para descobrir mais algumas, confira a página de atualização da Apple, no site oficial.