Recurso 'Apagar para todos' do WhatsApp não elimina arquivos enviados a usuários do iPhone

A opção oferecida pelo WhatsApp que permite excluir mensagens enviadas para que o destinatário não as possa ver não funciona como muitos esperam. Aparentemente, os arquivos multimídia que são enviados para os usuários do iPhone que têm as predefinições do aplicativo não são eliminados do dispositivo quando o remetente decide excluí-los para que o destinatário não os veja, o que cria uma falsa sensação de privacidade, de acordo com informações da ESET.

Embora a pessoa que envia a mensagem queira apagá-la e o aplicativo exiba a frase “Esta mensagem foi apagada”, o arquivo ainda permanecerá disponível no dispositivo iOS para o qual foi enviado, explica em um artigo doTheHackerNews.

Esta desvantagem não está presente em dispositivos Android, em que a função de voltar atrás e excluir um arquivo que foi enviado funciona corretamente e o conteúdo é removido do dispositivo do remetente ou remetentes – caso seja enviado para um grupo.

Conforme publicado pelo portal, a descoberta deste problema de privacidade foi trabalho do consultor de segurança Shitesh Sachan, que explicou que o recurso do WhatsApp para iOS não foi projetado para remover mensagens multimídia recebidas que foram salvas no Camera Roll dos dispositivos iPhone, enquanto em dispositivos Android os arquivos enviados são excluídos da galeria na qual estavam salvos por padrão.

Na sua configuração predefinida, o aplicativo de mensagens guarda automaticamente todas as imagens e vídeos recebidos através do WhatsApp na Camera Roll dos dispositivos iPhone e na galeria de imagens do Android – uma opção que pode ser desativada na configuração do WhatsApp.

Depois de receber o relatório de Sachan sobre este problema, a empresa garantiu que não fará alterações para tentar resolvê-lo, alegando que o recurso “Apagar para todos” foi projetado para excluir mensagens do WhatsApp e não oferece garantias de que um arquivo será permanentemente excluído, embora tenha destacado que no futuro poderia fazer alterações neste recurso e na forma como é implementado, destacou o portal.

