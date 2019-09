Os signos que preferem desistir a enfrentar os problemas no relacionamento

Algumas pessoas lutam até o fim quando o assunto são seus relacionamentos. No entanto, existem quatro signos que são mais propensos a desistir de uma relação quando ela começa a enfrentar problemas.

Confira se você está nesta lista:

Escorpião

O escorpiano é muito intenso e se conecta com seus companheiros com corpo, mente e alma. O problema é que ele costuma ser “8 ou 80” então pode agir com impulsividade e terminar o relacionamento.

Apesar de ficar confuso e com vontade de lutar pelo relacionamento, ele geralmente opta por terminar as coisas de forma digna e partir logo para outra.

Sagitário

Sagitário, o amor do sagitariano começa com uma grande e intensa chama, mas acaba apagando rápido demais. Eles tendem a se decepcionar quando as coisas não vão bem no relacionamento e se sentem entediados.

Costuma desistir fácil porque odeia se sentir dependente de uma situação que não o faz feliz, além de claro, não lidar bem com conflitos internos.

Aquário

Ama estar em um relacionamento repleto de parceria e confiança, mas quando as coisas não vão bem, se frustra e deixa de ver a pessoa com os mesmos olhos.

Uma parte disso se dá por um motivo simples: o aquariano odeia drama e adora se sentir livre e desimpedido. Isso faz com que ele desista mais fácil dos relacionamentos e não ache que vale a pena lutar para salvá-lo, já que ele pode muito bem ser feliz sozinho.

Gêmeos

O geminiano adora a fase de lua de mel quando as coisas são divertidas e menos sérias. Porém, quando os problemas começam, ele tende a se distanciar emocionalmente.

Além disso, ele é indeciso. Ele nunca sabe quando realmente deve lutar por algo ou simplesmente deixá-lo ir. Geralmente se rende, mas deixa que a outra pessoa tome a iniciativa de terminar.