Campanha vai rodar SP para informar donos de gatos sobre importância do veterinário

A Royal Canin, marca de alimentos para cães e gatos, inicia neste fim de semana uma blitz para enfatizar a necessidade do cuidado médico preventivo para gatos, tópico muitas vezes esquecido pelos tutores. A ação é parte da campanha “Saúde é única para cada gato – #MeuGatoNoVet” e começa no Parque Villa Lobos dia 21 de setembro, das 9h às 17h.

A van contará com uma equipe especializada para aconselhar o público sobre cuidados básicos e bem-estar do felino, além da importância da ida periódica ao consultório e dicas para tornar esta experiência mais agradável. A cada dia da programação um hospital ou clínica veterinária parceira da Royal Canin nesta causa disponibiliza sua equipe para esta ação de conscientização.



Como boa parte dos gatos não é acostumado ou não gosta da experiência de sair de casa, a Blitz Van foi preparada para orientar e tirar dúvidas dos tutores sem a necessidade da presença do animal de estimação. Mas caso o gato seja acostumado com passeios, ele também pode acompanhar o aconselhamento.

“A campanha Saúde é única para cada gato – #MeuGatoNoVet foi pensada para conscientizar os tutores, veterinários, parceiros da indústria e personalidades públicas sobre a importância do cuidado médico para os gatos”, diz Glaucia Gigli, diretora de marketing da Royal Canin. “A Blitz Van será uma ferramenta importante para chegarmos até o tutor e ajudá-lo com as dúvidas que tiver sobre a saúde felina, a ida ao médico veterinário, além de outros temas relevantes”, completa.

Como levar os gatos ao veterinário

O cuidado preventivo por meio de visitas anuais ou semestrais ao médico-veterinário é essencial para a saúde geral e bem-estar dos felinos. Os veterinários acompanham os detalhes do comportamento do animal e seu histórico médico, garantem a vacinação em dia, monitoram o peso e discutem a nutrição animal, um dos assuntos de maior interesse nas consultas – 49% dos tutores discutem a alimentação em todas as consultas e 61% consideram o veterinário a fonte mais confiável de informação para o tema.

Para ajudar os tutores e gatos a terem uma melhor experiência na próxima consulta ao médico-veterinário a ROYAL CANIN sugere que os tutores se atentem aos pontos abaixo:

Acostume seu gato a ser tocado – os gatos não estão acostumados ao toque humano, especialmente aquele feito pelo veterinário, e podem ficar estressados com a nova sensação. Para reduzir a ansiedade, comece gradativamente a manipular mais o animal.

Ajude seu gato a se sentir mais confortável na caixa de transporte – coloque a caixa de transporte em um ambiente da casa em que o gato passe a maior parte do tempo para que ele possa se acostumar a ela. Arrume-a com uma manta que o animal já conheça e alguns de seus brinquedos.

Fique calmo – visitas ao veterinário podem ser estressantes tanto para o tutor quanto para o gato. Ao permanecer calmo, seu gato se sentirá mais seguro e confortável com a situação.

A clínica é um ambiente diferente para o gato, com iluminação e sons que ele pode estranhar. Ao chegar, cubra a caixa de transporte com uma toalha para aliviar a tensão.

Ainda tem receio? Procure uma clínica “cat-friendly” – os consultórios especializados têm adaptações para diminuir o stress da espécie.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA

21/09 – 09h às 17h

Parque Villa Lobos

22/09 – 09h às 17h

Parque Candido Portinari

26/09 – 12h às 20h

Petz Bandeirantes

27/09 – 12h às 20h

Petz Itaim

28/09 – 09h às 17h

COPAN

29/09 – 09h às 17h

Parque da Aclimação

03/10 – 12h às 20h

Cobasi Brooklyn

04/10 – 12h às 20h

Cobasi Villa Lobos

05/10 – 09h às 17h

Praça Silva Romero

06/10 – 09h às 17h

COPAN

12/10 – 09h às 17h

Praça Benedito Calixto

13/10 – 09h às 17h

Parque da Juventude