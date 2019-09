Garena alerta jogadores sobre nova manutenção no game Free Fire

A Garena alertou os jogadores sobre nova manutenção nos servidores do game Free Fire. A informação foi compartilhada pela empresa no Twitter.

Com a nova atualização, serão adicionados diversos conteúdos no título battle royale. Confira os horários do processo:

Início: Hoje às 23h

Término: Amanhã às 08h30

"A manutenção é para adicionar diversos conteúdos que vão entrar no jogo nas próximas semanas e para melhorar ainda mais a experiência de vocês! Fiquem ligados nas novidades", explicou. Confira:

