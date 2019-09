Suco detox verde: Aprenda a fazer essa poderosa bebida antioxidante

Este suco detox verde é feito com vegetais e folhas verdes e é extremamente importante para o funcionamento do trato intestinal, além de auxiliar na perda peso.

No livro The Raw Food Detox Diet: The Five-Step Plan for Vibrant Health and Maximum Weight Loss (A Dieta Detox: O Plano de 5 Passos Para Ter Saúde e Maximizar a Perda de Peso), a nutricionista clínica Natalia Rose discute sobra a importância desses vegetais.

Para a bebida você vai precisar:

3 cenouras

3 folhas de couve

2 bastões de salsão

2 beterrabas

1 nabo

Meio maço de espinafre

Meio repolho pequeno

Meio maço de salsinha

Meia cebola

2 dentes de alho

Para preparar é misturar os ingredientes e bate-los no liquidificador.