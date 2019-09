Porsche faz recall de seis modelos de carros de luxo por problema no airbag

A montadora de carros esportivos Porsche anunciou um recall de seis modelos por uma falha no sistema do airbag. Os veículos afetados são o Panamera (970), Boxster (981), 718 Boxster (982), Cayman (981), 718 Cayman (982) e 911 (991), ano modelo 2016 e 2017.

Deverão buscar uma concessionária da marca, a partir do dia 15 de outubro, os proprietários de um desses veículos, caso os números iniciais dos chassis sejam WPOAA29, WPOAB29, WPOAC29, WPOAF29, WPOCB29 e WPOCC29, com data de fabricação entre 23/6/15 e 16/6/16.

Em comunicado previsto por lei, a empresa constatou um condensador defeituoso na unidade de comando do airbag, que mantém a alimentação elétrica do recurso de segurança. O problema pode fazer com que os airbags e pré-tensores do cinto de segurança sejam acionados de modo inesperado ou deixem de ser acionados em caso de um acidente.

A Porsche aponta o risco de lesões graves e até morte em decorrência do defeito, que não pode ser diagnosticado pelo sistema do carro. "Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente, pela manipulação do produto, poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos", afirmou o Procon. A entidade de direitos do consumidor mantém um banco de dados com informações de campanhas de recall realizadas no Brasil – veja outras clicando aqui.