Os signos que sempre desconfiam dos parceiros

Alguns signos do zodíaco são desconfiados, especialmente quando falamos de relacionamentos amorosos. Confira aqueles que estão sempre desconfiados do parceiro.

Gêmeos

O geminiano sempre consegue enxergar outras opções e possibilidades, o que pode alimentar pensamentos de desconfiança. Além de isso, este signo é curioso e está sempre pronto para fazer novas deduções; portanto, se algo parece errado ele tentará descobrir.

Câncer

O canceriano é temperamental e pode ficar desconfiado quando sua intuição realmente chama a sua atenção ou não. Eles não gostam desse lado e podem tentá-lo esconder, mas em relacionamentos mais sérios ele sempre acaba aparecendo. Essa atitude pode fazer com este signo manipule e faça o outro se sentir culpado sem razão.

Escorpião

Existe uma parte insegura do escorpiano que ele esconde, mas faz com que a sua desconfiança sempre se manifeste. Por isso, este signo pode testar e tentar decifrar o parceiro constantemente. Ele sempre tentará descobrir o que está oculto e, mesmo que isso não o faça bem, sabe como conseguir as informações que deseja como ninguém.

Capricórnio

O capricorniano está sempre em busca de provas que comprovem o que ele acha e quando está em um relacionamentos deseja se projetar no futuro com a pessoa, o que pode fazê-lo tomar grandes decisões. Quando sente que algo pode estar abalando seus planos, ele fica desconfiado e tenta ir atrás da verdade.