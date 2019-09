Os signos que são os melhores mentirosos do zodíaco

Todos mentimos, mas existem seis signos do zodíaco que fazem isso com muito talento e, por isso, são os melhores mentirosos do zodíaco.

Confira se você está na lista:

Escorpião

Se você é escorpiano, certamente não ficou surpreso de estar no topo da lista. Você gosta de controlar as situações e, para isso, pode usar a mentira a seu favor. Dificilmente é descoberto, porque suas mentiras convencem até você mesmo.

Gêmeos

Um pouco menos que o escorpiano, mas ainda assim o geminiano é um mestre da manipulação e das mentiras. Esse “talento” vem da sua criatividade e personalidade comunicativa, algo que coopera para que ele não se enrole nas histórias falsas que conta por aí.

Peixes

O pisciano possui esse lado mentiroso bem oculto. Ele é um dos signos mais intuitivos do zodíaco, o que o ajuda a identificar exatamente quando e como enganar determinada pessoa.

Reprodução / Giphy

Libra

Libra mente com charme. Para sair de um problema ou para conseguir o que quer, o libriano apela para as emoções e a confiança. Dificilmente desperta suspeita.

Câncer

O canceriano é mentiroso no sentido de exagerar nas coisas. Ele pode ser um pouco manipulador e, para conseguir o que quer, termina mudando as versões dos eventos. Em geral, tenta ao máximo não machucar as pessoas com suas mentiras.

Aquário

O aquariano, geralmente, mente sobre ele mesmo. Assim como o canceriano, ele não quer machucar as outras pessoas com suas histórias, mas acaba inventando-as para impressionar ou para não revelar aquilo que sente realmente.