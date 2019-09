Os signos que podem não ser românticos, mas são grandes parceiros

Alguns signos do zodíaco nem sempre demonstram seu amor da maneira tradicional e romântica que muitos idealizam, mas ainda assim podem ser ótimos parceiros.

Confira quais são:

Áries

O ariano é pura energia e paixão, mas nem sempre manifesta isso a partir do romantismo. No entanto, este signo costuma ser comprometido e protege quem ama com cuidados. Além disso, ele gosta de surpreender seu parceiro, usando sua criatividade, entusiasmo ou até mesmo o sexo.

Capricórnio

Nem sempre o capricorniano é romântico, mas ele ama sabendo o que faz, sendo alguém consciente, preocupado e também carinhoso – o que transmite com sua consideração e palavras. Além disso, este signo valoriza os gestos românticos que os parceiros podem ter e pode até esperar demonstrações de afeto mais tradicionais.

Aquário

O aquariano não irá fazer os gestos românticos tradicionais que todo mundo conhece, mas podem ser parceiros dedicados, que demonstram sua consideração por meio de gestos práticos, mas que também são muito importantes para agradar o outro. Eles são humanos e podem prestar a atenção em detalhes que passam despercebidos para outros.