Saiba como evitar o melanoma, tipo de câncer que causou a morte de Roberto Leal

O melanoma maligno, tipo de câncer de pele que causou a morte de Roberto Leal no domingo, aos 67 anos, é uma doença perigosa. Segundo o dermatologista Elimar Gomes, coordenador da campanha do câncer de pele da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), “este não é um tipo comum de câncer de pele, mas sua alta capacidade de se espalhar para outros órgãos determina casos graves e letais.”

Embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) coletados em 2018, o melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas do órgão (6.260, sendo 2.920 homens e 3.340 mulheres). “O melanoma aparece em qualquer lugar da pele humana, incluindo unhas e couro cabeludo; mas esse tumor também pode surgir nas mucosas, olhos e sistema nervoso central”, afirma Gomes.

American Cancer Society/Getty Images

A SBD não possui dados específicos de quantos dos melanomas registrados evoluem para quadros de comprometimento a outros órgãos, como aconteceu com Roberto Leal, que teve o fígado atingido, mas informa que, quando descoberta no início, a doença tem mais de 90% de chance de cura.

Em geral, trata-se um tumor que se desenvolve sobre uma pinta preexistente, identificável pela regra básica do ABCDE (veja no quadro abaixo).

“Nenhum tipo de câncer de pele deve ser subestimado”, alerta o especialista. “Em todos, a exposição excessiva e sem proteção ao sol é o principal fator de risco para o câncer da pele”, acrescenta a coordenadora do departamento de oncologia cutânea da SBD, Jade Cury Martins. Ela frisa que o autoexame não substitui o diagnóstico clínico. “A biópsia e a dermatoscopia são exames laboratoriais importantes para confirmar o diagnóstico. Quanto antes ele for estabelecido, melhor será o prognóstico da doença.”

Quem tem pele clara e histórico de câncer de pele na família deve redobrar os cuidados. O uso correto do protetor solar, com fator mínimo de 30, e de óculos de sol, roupas protetoras e chapéu, são medidas essenciais, dizem os médicos, assim como evitar a exposição direta ao sol, principalmente no período entre 10h e 16h. As lesões iniciais menores do que 5mm têm mais chance de cura.

Veja como monitorar pintas e manchas abaixo:

Reprodução

A

Assimetria

Quando a metade de uma pinta não “casa” com a outra metade, pode ser indicativo de uma lesão maligna.

B

Bordas

Lesões malignas têm bordas irregulares, dentadas ou com sulcos, com interrupção na pigmentação da margem.

C

Cor

Este sinal ocorre nos casos em que a coloração não é uniforme em toda a pinta: lesões muito escuras ou que apresentem diferentes tons.

D

Diâmetro

Lesão que aumenta rapidamente, principalmente maior do que 5 milímetros, é suspeita de ser maligna.

E

Evolução

Sempre que uma pinta mudar de cor, formato, tamanho e relevo, em até três meses, deve ser examinada por um dermatologista.