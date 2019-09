Nova onda de fraudes do FGTS circula pela aplicativo WhatsApp

Com a liberação de saques do que teve início na última sexta-feira (13), estão surgindo uma série de ataques visando se aproveitar da falta de atenção dos usuários. Campanhas maliciosas referentes ao próprio FGTS e diversas outras costumam atuar de forma bem parecida, conforme informações da ESET.

Normalmente, essas campanhas se aproveitam de um assunto que esteja em alta no momento e os criminosos criam sites parecidos com o das empresas que eles fingem ser e, dessa forma, começam a espalhar um link malicioso.

Os ataques que mais temos visto nos últimos tempos são disseminados por WhatsApp e possuem a seguinte estrutura:

A vítima recebe o link malicioso.

O site é aberto e geralmente há um questionário de três perguntas para ser respondido.

Após enviar as respostas do questionário, a vítima é incentivada a compartilhar esse mesmo link com mais 10 contatos.

A vítima é direcionada a um site que normalmente nada tem a ver com a campanha maliciosa.

Normalmente o site que as vítimas são redirecionadas, após terem passado por todas as etapas do Phishing, não tem qualquer vínculo com a campanha feita pelos criminosos. Em alguns desses enganos relacionados ao FGTS a vítima é redirecionada para o site oficial da Caixa Econômica Federal. Isso é feito para dar às vítimas a falsa impressão de que a fraude se tratava de um conteúdo legítimo.

Os pontos comuns em todas as campanhas é a tentativa de obter os dados de CPF, Data de Nascimento, e Senha. Após a inserção desses dados, os sites maliciosos agem de forma diferente.

Um deles possui uma estrutura interna mais simples, apesar dos pontos na estrutura visual e letras lembrarem o site da Caixa. A página não faz nenhum tipo de validação nos dados inseridos pelo usuário e aceita qualquer tipo de informação em seus campos. Após o preenchimento dos dados uma mensagem de erro é exibida. Após uma das mensagens de erro, a vítima é direcionada ao site verdadeiro da Caixa.

Reprodução/Welivesecurity

Outro site malicioso não tem uma aparência tão similar ao site da Caixa, mas possui elementos que atribuem credibilidade a página, como por exemplo uma validação nos campos de PIS e CPF em que a vítima não consegue prosseguir com o processo caso não insera números válidos.

Mesmo que todos os phishings e campanhas maliciosas se assemelhem em 100% ao site oficial das empresas que tentam se fazer passar, no caso da Caixa, há uma coisa que os criminosos não conseguem forjar: o nome do site. Confira algumas dicas de segurança:

Desconfie: Caso receba ofertas de passagens aéreas gratuitas ou por um valor muito atrativo, a possibilidade de ganhar produtos que serão ou foram lançados a pouquíssimo tempo, ou uma forma muito rápida de obter algum benefício ou retorno financeiro, são sinais que sempre devem soar como um alerta, pois boa parte das vezes se trata de um golpe.

Não preencha dados cadastrais em sites não confiáveis: Parta do princípio que se um link que você recebeu tem instruções para que preencha um cadastro este site não é confiável, não importando muito se o site está hospedado no Brasil (.com.br), na Europa (.uk) ou em qualquer outro lugar do mundo. Quando uma atualização cadastral se faz necessária, em geral, as empresas enviam um e-mail apenas informando essa necessidade a seus clientes e pede que eles entrem através do site oficial e atualizem seu cadastro, e não por meio de um link direto recebido por e-mail ou mensagem.

Pesquise: Às vezes desprender um tempo para pesquisar sobre a informação que se recebe poupa muitas dores de cabeça. Uma breve pesquisa sobre o benefício do FGTS, por exemplo, sempre conduzirá ao site da Caixa, onde todas as informações podem ser obtidas.

Faça atualizações: Mantenha todos os softwares/aplicativos atualizados – alguns desses golpes se aproveitam de versões desatualizadas de programas presentes nos equipamentos das vítimas para conseguir ter acesso às informações que desejam.

Proteja-se: Tenha soluções de segurança que consigam analisar não apenas os arquivos que entram e saem do dispositivo, mas também os sites que são acessados.

Com informações da ESET

