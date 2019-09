Finais do Fortnite Champion Series começam na próxima sexta-feira

As Finais do Fortnite Champion Series, da Temporada X do game, começam na próxima sexta-feira (20). Serão coroados os primeiros campeões regionais do Fortnite.

De acordo com a desenvolvedora Epic Games, a transmissão ao vivo começa a partir das 14h (horário de Brasília).

A Finais do #FortniteChampionSeries começam na próxima sexta-feira, dia 20, com a transmissão ao vivo a partir das 14h (horário de Brasília) e 18h (horário de Lisboa)!

Conheça a programação e a lista completa de jogadores qualificados em nosso blog: https://t.co/bRff9Lk7a5 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) September 17, 2019

Já no domingo (22), será a vez do servidor brasileiro, com cobertura pelo Twitch, YouTube e Facebook. Confira a programação Completa (Horários de Brasília):

Sexta-feira, 20 de setembro

Eliminatória 1 — Europa, AN — Leste, AN — Oeste, Brasil, OCE, Ásia

Eliminatórias 1 e 2 — Oriente Médio

15h — Início do Show – 23h30 — Fim do Show

Sábado, 21 de setembro

Eliminatória 2, 3 e 4 — Europa, AN — Leste, AN — Oeste, Brasil, OCE, Ásia Grandes Finais — Oriente Médio

12h — Início do Show – 19h30 — Fim do Show

Domingo, 22 de setembro

Grandes Finais — Europa, AN — Leste, AN — Oeste, Brasil, OCE, Ásia

12h — Início do Show – 23h30 — Fim do Show

LEIA TAMBÉM: