Telegram ironiza WhatsApp no Twitter com recurso mais 'completo'

O aplicativo de mensagens Telegram ironizou o WhatsApp, recentemente em uma postagem no Twitter, mostrando que tem um 'recurso mais completo' .

Tudo começou com uma publicação do app de Mark Zuckerberg.“Precisa enviar um email, mas o anexo é muito grande? Tente usar o WhatsApp, onde você pode enviar arquivos de até 100 MB”. compartilhou.

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S

Provocado por usuário, o aplicativo rival respondeu a postagem e mostrou que tem uma versão mais avançada.

“Precisa enviar uma mensagem, mas o anexo é muito grande para outros mensageiros? Tente usar o Telegram, para o qual você pode enviar arquivos de até 1,5 GB”. Confira:

Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB.

— Telegram Messenger (@telegram) September 12, 2019