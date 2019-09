Morte de Roberto Leal é alerta para o câncer de pele; conheça a doença

A morte do cantor Roberto Leal reacende a discussão da importância de se prevenir contra o câncer de pele.

O artista morreu no domingo (15) aos 67 anos em decorrência de complicações por causa da doença.

Esse tipo de câncer representa 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA.

Segundo o dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Hospital das Clínicas de São Paulo, Caio Lamunier, o risco de mortalidade da doença aumenta por causa da ausência de sintomas: "As pessoas normalmente não sentem nada quando têm o câncer de pele. Você observa os sinais na pele, que são uma pinta mais crescida, ou uma feridinha que não cicatriza e começa a sangrar". É aí que se deve procurar um médico.

Além da alta exposição ao sol, outros fatores também são responsáveis pelo surgimento do câncer, como conta o dermatologista: "Primeiro, a pessoa tem que ter predisposição genética. Se há um antecedente na família ou um antecedente pessoal de câncer de pele, já se deve ficar mais atento. Pessoas com pele clara, olhos claros – embora pessoas de pele negra não estejam isentas do risco", alerta.

Exposição solar intensa e intermitente – ou seja, que acontece apenas em certos períodos, quando um paulistano vai à praia no final de semana, por exemplo – também aumenta o alerta.

O médico explica que a utilização do protetor solar é a principal forma de prevenção ao tumor: "É importante a gente não deixar a pele queimar. Utilizar o protetor solar da maneira correta, vestir roupas de proteção, evitar períodos de pico de sol, tudo isso para evitar que a pele se danifique".

"O câncer de pele tem a vantagem de estar à mostra, porque nossa pele está á mostra. Então se a gente conseguir orientar a população do autoexame, identificar as lesões de câncer precocemente, a gente aumenta muito a chance de cura".