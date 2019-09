Os signos que precisam deixar o medo de expressar sentimentos

Esta semana, alguns signos terão sentimentos fortes demais para serem guardados, especialmente na vida amorosa. Confira quais são signos que precisam deixar o medo de expressar sentimentos:

Escorpião

Momento que pode ser muito especial para a conquista e a sedução. Nesta fase, o confronto, discussões e brigas deveriam ser deixados de lado para não atrapalhar sua análise da própria vida amorosa. A paciência e o otimismo devem estar à frente de todas os seus questionamentos.

Aquário

Esta é uma fase tranquila e feliz na vida amorosa, que dá a chance de aumentar o romantismo e comunicação para expressar os sentimentos de forma mais profunda. É preciso não deixar que a instabilidade e estresse de outras áreas da vida atrapalhem momentos a dois, por isso evite o estresse e tenha em mente que todos os problemas são resolvidos no devido tempo.

Peixes

Muitas coisas podem acontecer se você canalizar sua energia em passar tempo com o parceiro ou formar uma relação bonita sem medo de se entregar. Este é o momento de viver dias de plenitude e alegria, levando tudo com cautela e não descartando as oportunidades de avançar.