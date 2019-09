NASA orienta como acompanhar a Estação Espacial Internacional a olho nu

A Estação Espacial Internacional (EEI) passar por cima de milhares de locais em todo o mundo diariamente. Ela viaja a uma velocidade média de 27.700 km/h.

Com vários astronautas a bordo, a EEI é o terceiro objeto mais brilhante do céu. A detecção também é muito fácil se você souber o momento certo.

“Visível a olho nu, parece um avião em movimento rápido muito mais alto e viajando a milhares de quilômetros por hora”, explicou.

No entanto, ao contrário da Lua, ela não é brilhante o suficiente para ser vista durante o dia. Para ajudar, a instituição disponibiliza um mapa interativo para acompanhar o processo, de acordo com a sua região. Veja como neste link:

Airplanes fly about 600mph, but the @Space_Station orbits Earth at 17,500mph and looks like a very bright star moving across the sky. Did you know that you can track when the station will pass overhead? Find out when and where to look up: https://t.co/mx7oa5ym6M pic.twitter.com/vblSHqVgRz

