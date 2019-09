Mulheres casadas com homens bonitos se preocupam mais com saúde e alimentação, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade da Florida, revelou que as mulheres que têm maridos pouco atrativos consumem mais comida rápida e de baixa qualidade nutritiva que as que têm companheiros bonitos.

Os pesquisadores colocara a prova 223 casais com menos de quatros meses de casamento, e qualificaram a atratividade numa escala que começava em um e ia até dez.

A pesquisa concluiu as mulheres casadas com homens mais bonitos comiam com mais moderação e de maneira mais saudável, além de praticarem exercícios mais regularmente.

Entretanto, aquelas que tinham companheiros na parte de baixo da escala, comiam sem restrições e sem motivação a perder peso tampouco a exercitar-se.

Segundo os pesquisadores, isto se deve ao fato de que aquelas mulheres que estão com pessoas menos atrativas se sentem mais seguras com eles. Com isso, elas não temem serem deixadas, diferentemente das que possuem maridos bonitos.