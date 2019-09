Isto é o que acontece com seu corpo quando você para de consumir álcool

O coração agradece

É comum escutar que uma taça de vinho é bom para o coração, é verdade, no entanto, uma quantidade maior pode ser prejudicial para a saúde do órgão. Segundo o sítio estrangeiro Web MD, parar de beber auxilia na queda da pressão arterial.

Outro benefício é a diminuição dos níveis de triglicérides, o que reduz a chances de falha cardíaca ou da ocorrência de derrames.

O fígado se regenera

Este órgão é essencial na síntese do álcool que você ingere entre uma golada e outra de cerveja. Com o passar do tempo, ele fica mais resistente à substância e passa a acumular gordura ao redor dele.

Este processo pode levar ao surgimento da cirrose alcoólica e, de acordo com o Web MD, 15 copos semanais já é suficiente para sobrecarrega-lo. A boa notícia é que o órgão pode se regenerar caso o consumo seja suspenso.

Perder peso ocorre naturalmente

Bebidas alcoólicas são geralmente ricas em carboidratos, isto porque elas são produzidas a partir da fermentação de açúcar. Em outras palavras quanto maior o teor alcoólico, menor a quantidade de carboidratos e, consequentemente, calorias.

Poderia ser ideal se o álcool não fosse o problema. As calorias são vazias e aumentam a necessidade por acompanhamentos, estes, entretanto, bem calóricos.

Parar de beber cortaria as 150 calorias de um copo de cerveja ou as 120 da taça de vinho. Um bom começo para emagrecer.

A vida sexual pode melhorar

Tomar um drink para apimentar as coisas na cama é uma ótima tática, mas, o que era para ser uma noite quente, acaba se tornando em um pesadelo, se os níveis de álcool forem excedidos.

No longo prazo, homens podem ter dificuldade de manter uma ereção ou até mesmo tê-la, mulheres podem apresentar ressecamento vaginal, portanto, cuidado com as dosagens.

Você dorme melhor

O maior mito relacionado ao álcool é que ele ajuda a dormir melhor. Ele te deixa sonolento, é verdade, contudo, o ciclo circadiano é interrompido várias vezes durante a noite, e o REM (estado de repouso profundo, conhecido como movimentos rápidos dos olhos em inglês) é prejudicado durante a noite.

A imunidade é reforçada

Depois de beber um copo a mais que o normal, o corpo já sente dificuldades de combater invasores específicos, explica o portal. Quem tem herpes sabe: depois de uma maratona etílica, a chance das feridas relacionadas à doença surgirem aumenta consideravelmente.

Clareia as memórias

Beber grandes quantidades por muito tempo pode contribuir para lapsos de memórias frequentes. O álcool, no longo prazo, pode prejudicar a percepção de distâncias e volumes e comprometer a coordenação motora, adverte o Web MD. Parar de beber pode reverter parte deste processo.