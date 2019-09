Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de setembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana para reativar tudo o que você planejou. Lembre-se de que seu signo precisa estar em constante progresso para se sentir bem e cheio de energias positivas; portanto, não hesite, é hora de fazer essas mudanças positivas em sua vida profissional.

Um amor do passado do signo de Capricórnio ou Virgem está procurando por você; a decisão é sua e se você se sentir bem com essa pessoa, dê a si mesmo a oportunidade, se não é melhor seguir em frente. Você recebe dinheiro extra por um atraso no pagamento. Você resolve questões legais a seu favor.

Não procure mais pelo amor, lembre-se de que ele deve chegar em sua vida sem muito esforço. Tenha cuidado com “amigos” que podem tentar algo contra você por inveja e ciúme; tente ser mais discreto e não confiar tanto. Você terá sorte no dia 17 de setembro com os números 00, 21 e 34.

Touro

Você retoma seu ritmo de trabalho. Considere que você tem a capacidade de fazer o que deseja em sua vida, mas deve acreditar mais em si mesmo para realizar mudanças positivas no local de trabalho.

Você recebe uma surpresa. Não procure aquele amor que o deixou, tente seguir em frente porque o taurino sempre encontra a pessoa ideal em algum momento. Organize-se em sua vida para poder fazer tudo o que deseja.

Você conclui algo importante na vida e terá uma força especial no amor e na comunicação. Boa hora para iniciar o próprio negócio e ter mais renda. Você terá sorte no dia 19 de setembro com os números 09, 23 e 16.

Gêmeos

Você deve se reinventar de todas as maneiras. Não se limite em sua vida profissional e aproveite a oportunidade de um emprego novo e mais bem remunerado.

Você deve resolver um assunto legal; lembre-se de que um bom auxilio o ajudará a ter sucesso. Os comprometidos podem ter uma gravidez surpresa. Os solteiros terão novos amores muito apaixonados.

É preciso ser mais cauteloso em problemas com seus superiores ou tentar não discutir. Ficar quieto e esperar que as coisas se acalmem pode ajudar muito. Um relacionamento sincero está por chegar em sua vida. A sorte chega na sexta-feira com os números 06, 33 e 28.

Câncer

Você terá alguns problemas em relação ao trabalho, lembre-se de que seu signo é muito perfeccionista e se destaca, podendo causar inveja; portanto, tente relaxar e se proteger de pessoas ruins.

Não procure a aceitação de todos os que estão ao seu redor, considere que você é original e deve continuar assim mesmo que outras pessoas critiquem seu modo de ser. Continue com a alimentação saudável, porque seu ponto fraco é o estômago.

Seu signo passará por dias de muita força espiritual e você alcançará tudo o que deseja neste momento. Um novo amor chegará aos solteiros e será muito compatível com o seu signo. Uma relação pode ser formalizada. Se você é solteiro, um novo e sincero amor chegará até você.

Leão

Você deve ter todo o animo e positividade para se antecipar e resolver todos os problemas que puder. Um amor do passado para quer retornar, tente analisar se é conveniente ou não. Cuidado com perdas ou furtos, seja mais cauteloso.

Cuidado com o que diz e evite as brigas. Você deve estar mais ocupado com seus negócios e trabalho, de forma que a força da razão estará presente. Encontre um emprego melhor remunerado ou comece um negócio.

Adie viagens, porque você terá algumas dificuldades. Em uma questão de amor, será uma semana muito apaixonada e ideal para conhecer pessoas muito compatíveis com o seu signo. Seu golpe de sorte será no dia 18 de setembro com os números 03, 25 e 11.

Virgem

Semana de energias muito boas ao seu redor. Por fim, você consegue o que estava esperando: um bom emprego ou uma proposta comercial mais próspera. Você está no seu estágio de aniversário e isso faz com que as forças cósmicas estejam presentes em sua vida.

Um amigo está procurando por você para fazer um convite. Um antigo chefe oferece um trabalho novamente. Cuidado com problemas nervosos ou estresse, lembre-se de que esse será seu ponto fraco.

Dias de renovação estão por vir. No amor, você deve ser mais objetivo e se aceitar que se seu parceiro não quer algo sério, será melhor mudar e começar de novo com outra pessoa. Você terá sorte em 17 de setembro com os números 90, 36 e 21.

Libra

Você estará cercado por muitas energias e pode ficar indeciso sobre o que fazer com os problemas; portanto, é hora de analisar bem para depois não ter sentimentos de culpa por não fazer a coisa certa. Dias de trabalho e pagamentos.

Um novo amor pode procurá-lo; lembre-se de ter mais cuidado com o que esse amor pode lhe oferecer. Você terá mais propostas de trabalho e novos negócios.

É hora de controlar a impulsividade e não brigar; isso altera muito sua energia positiva. Se ame mais e reserve um tempo para as pessoas queridas. Você receberá a proposta de um emprego melhor. Cuidado com gastos excessivos. Você terá sorte em 18 de setembro com os números 04, 33 e 29.

Escorpião

Semana para colocar tudo em ordem. Você decide começar a economizar para sair de férias. Cuide de problemas de ouvido e garganta, lembre-se de que eles são seu ponto fraco.

No amor, às vezes você se sente acomodado e pensa em outros interesses, deixando o sentimento de lado. Analise bem sua situação sentimental e verá que a solução chegará à sua vida. Tente descansar mais.

Você deve ter mais cuidado com tudo o que fala, porque podem usar contra você. Momento de iniciativa para ter o próprio negócio e alcançar o sucesso. Você terá dificuldades com seu parceiro, portanto, seja mais cauteloso com o que diz. A sorte chega em 19 de setembro com os números 01, 23 e 45.

Sagitário

Você inicia um novo desafio em sua vida profissional, lembre-se de que essa mudança ocorre no seu melhor momento e as energias positivas estarão do seu lado. Cuide de problemas de pele e tente ir ao médico.

Em caso de cirurgias, é melhor esperar até a próxima semana para que as energias da saúde estejam do seu lado. Cuidado no trabalho e tente resolver tudo o que está pendente para não ter problemas com seus superiores.

É hora de pensar no futuro e, para isso, é preciso analisar seu emprego, carreira ou mudança de cidade ou país, buscando crescer profissionalmente. Este também é o momento de amadurecer em sua vida amorosa e não procurar dois ou mais parceiros ao mesmo tempo.

Capricórnio

Você faz vários procedimentos legais ou tenta resolver os problemas do passado; lembre que é importante estar em paz para avançar na vida. Cuidado com a raiva no trabalho, considere que é melhor não prestar atenção nas pessoas que procuram incomodá-lo.

Não brinque com amor, é melhor ser honesto e, se você não ama seu parceiro, é preciso dar um tempo. Dias de melancolia e nostalgia sobre aqueles que não estão mais com você; tente ter força e aprenda com os erros.

Uma proposta de trabalho está por vir. Problemas sentimentais com pessoas do passado começam a ser resolvidos. Tenha cuidado com os excessos. Você terá sorte com os números 05, 4 e 31 em 19 de setembro.

Aquário

Analise os pagamentos pendentes e lembre-se de que você precisa se organizar mais para não ter problemas com dinheiro e dívidas. Cuidado com o amor; não é bom brincar o sentimento dos outros ou ficar em triângulos amorosos.

Você recebe a proposta de subir de cargo no trabalho e não deve se sabotar achando que não é capaz de realizá-lo. Lembre-se de que sua mente é forte e sempre o que você quer vem para você, então enfrente os novos desafios em sua vida sem medo.

Você terá força suficiente para sair de todos os conflitos que deve resolver, mas é preciso ter mais atenção à sua vida pessoal e não negligenciar a saúde. Serão dias de conquistas econômicas em assuntos de negócios. Seu dia de sorte será 17 de setembro com os números 08, 14 e 55.

Peixes

Mudanças radicais estão chegando em sua vida profissional para uma nova proposta de trabalho. Lembre-se de não ter mais tanto medo de mudanças em sua vida e enfrentar novos desafios.

Você pensa muito sobre esse amor que não deu certo, mas lembre-se de que o tempo cura tudo. Você pensa em investir em uma casa. Você organiza um evento e pode conhecer pessoas importantes.

Evite desperdiçar tempo em encontros amorosos sem futuro, a não ser que você só queira se divertir pelo momento. Seus números da sorte são 09, 12 e 33 e seu melhor dia de 20 de setembro. Uma gravidez pode chegar.