Confira 10 destaques do Salão do Automóvel de Frankfurt de 2019

O futuro já começou! Aberto ao público entre os dias 12 e 22 de setembro, o Salão de Frankfurt de 2019 consagra como nunca os modelos elétricos, cada vez mais inteligentes e equipados. Confira quem são as estrelas da festa.

Volkswagen ID.3

O ID.3 é tratado entre os executivos da Volkswagen com a mesma importância que o Fusca e o Golf tiveram na história da marca. “Um tornou a mobilidade individual possível para as massas, o outro trouxe sofisticação para os compactos. Caberá ao ID.3 popularizar os carros movidos a baterias”, disse o alemão Herbert Diess, CEO do Grupo VW, durante a apresentação do novo modelo, no Salão de Frankfurt. “Ele é um compacto por fora, mas tem o espaço de um Golf, por dentro”, contou o engenheiro brasileiro Marco Pavoni, responsável pelo estilo externo do modelo, ao Metro Jornal.

Serão vendidas três versões do ID.3, com autonomia de 330 km, 440 km ou 550 km, em função do seu pacote de baterias. A mais barata custará 24 mil euros, já descontado o incentivo pela compra de carros elétricos concedido em países como França e Alemanha. Com 136 cavalos, chega aos 160 km/h de velocidade máxima.

Volkswagen ID.3 / Divulgação/Volkswagen

Porsche Taycan

Batizado Taycan, o primeiro Porsche 100% da história da montadora manteve no seu estilo, o DNA da marca alemã. E ostenta um desempenho de superesportivo. Com 617 cavalos e torque de 1050 Nm, a versão S, a mais possante, arranca de 0 a 100 km/h em 2,6 segundos e chega a 260 km/h. Na Europa, custará 187 mil euros – cerca de R$ 841 mil. “Este carro marca uma nova era para a Porsche”, disse Heiko Mayer, um dos engenheiros que liderou o projeto, ao Metro. "Nossa meta era entrar na era dos carros elétricos com um carro inovador, emocional e poderoso. Conseguimos."

Porsche Taycan / Divulgação/Porsche

Audi AI:TRAIL

Com 4,15 metros de comprimento, o Audi AI:TRAIL é uma proposta arrojada de como podem ser os carros off-road. Equipado com motores elétricos e recheado com sensores e câmeras, ele tem a capacidade de se guiar sem intervenção do condutor. “Com tração nas quatro rodas e 34 centímetros de distância do solo, este veículo foi concebido para oferecer experiências radicais, com muita tecnologia e conectividade”, diz Marc Lichte, diretor de Design da Audi.

Audi AI:TRAIL / Divulgação/Audi

BMW4 Concept

Com sua larga grade frontal, com o 4 como assinatura, faróis dianteiros em formas de jóias e linhas musculosas, por enquanto o BMW Série 4 é um exercício de estilo, sem nenhum de seus dados técnicos revelados. Mas, ele antecipa como poderão ser os modelos da marca bávara, na próxima geração. “Quisemos ressaltar algumas das características mais marcantes da BMW”, diz o alemão Domagoj Dukec, que coordenou o estilo do 4 Concept.

BMW4 Concept / Divulgação/BMW

Mercedes-Benz EQS

Entre os carros da Mercedes-Benz, a letra “S” é um símbolo de tecnologia e refinamento. Combinada à sigla EQ, que define a linhagem dos carros elétricos da marca, o resultado é uma prévia do que poderá ser um cupê de luxo da próxima geração: espaçoso e com capacidade para quatro passageiros. Quando o assunto é estilo, o destaque é para as 188 estrelas de três pontas em LED, que aparecem na grade frontal, ou as lentes holográficas das lanternas traseiras. Equipado com motores elétricos nos dois eixos, o EQS tem tração integral e 476 cavalos e alcança os 200 km/h. Graças às baterias com 100 kWh de capacidade, terá autonomia para rodar quase 700 km.

Mercedes-Benz EQS / Divulgação/Mercedes-Benz

Ford Puma

Ausente dos salões de automóveis nos últimos anos, a Ford decidiu voltar aos estandes de Frankfurt com uma boa novidade: o utilitário esportivo Puma. Homônimo do carro esportivo, que fez sucesso há quase 50 anos, desta vez é um carro que seja bom para encarar as cidades e a vida fora delas. Com linhas mais arrojadas do que as do Ecosport, ele é 9 centímetros mais comprido e mais espaço interno e equipamentos. Na versão que foi apresentada na Alemanha, começa com duas versões de motores três cilindros 1.0, híbridos, com 123 cv e 153 cv. O consumo é próximo dos 19 km/litro.

Ford Puma / Divulgação/Ford

Honda e

O Honda e é o candidato da montadora japonesa para entrar na briga dos carros elétricos. Com formas simpáticas, realçadas pelos faróis redondos, ele aposenta os espelhos retrovisores, substituídos por câmeras. Há duas versões de motores, ambas situadas na parte traseira do carro. Começa a ser vendido na Europa, a partir do ano que vem, vendido por 32 mil euros – cerca de R$ 144 mil.

Honda e / Divulgação/Honda

Lamborghini Sián

Em um Salão de Frankfurt dominado por carros elétricos e ecologicamente corretos, o cupê conversível Sián faz o que se espera de um superesportivo raiz. Equipado com motor V12, com 6,5 litros e 785 cavalos, a sua intenção é oferecer o desempenho brutal das máquinas tradicionais, com o melhor da tecnologia atual. Destaque para o ágil câmbio com 7 marchas e o motor com 785 cavalos que a ajuda a arrancar de 0 a 100 km/h em meros 2,8 segundos. Ou seja, quase tão rápido como um carro da F1.

Lamborghini Sián / Divulgação/Lamborghini

Land Rover Defender

Um dos ícones entre os carros off-road, o Defender acaba de ganhar a mais dramática mudança de estilo de sua história. Ganhou novas lanternas, linhas mais modernas e até uma versão híbrida, além dos motores a gasolina e a diesel. Ela terá 394 cavalos, cambio com oito marchas e poderá acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos.

Opel Corsa

Com a Opel agora fazendo parte da PSA, o novo Corsa tem um claro acento francês. Ele agora compartilha as mesmas plataformas usadas por carros da Peugeot e da Citroën, incluindo motores três cilindros 1.2 e quatro cilindros 1.5. Haverá também uma versão elétrica com cerca de 136 cavalos. A versão de estreia terá autonomia de cerca de 330 km e sistema de recarga rápida. Deduzidos os subsídios para quem compra carros não poluentes, custará cerca de 24 mil euros na Europa – cerca de R$ 107 mil.