Conheça os times classificados para a 2ª fase da Free Fire Pro League 3

Já estão definidos os 36 times que disputarão a 2ª fase da Free Fire Pro League 3, campeonato brasileiro do game battle royale, ainda neste mês.

Dentre as equipes classificadas estão INTZ, paIN Gaming, LOUD e Kabum eSports. Veja a lista completa:

1sᴛ Cᴏᴍᴀɴᴅᴏ

ANGELICANOS

ANTI GUILDAS

B8

Bando De Loucos

Black Dragons

CANNIBALSㅤ†

CLOVER

Clover Only

DreamTeam

Easy Dead

EASY GAME

Exilados e-Sports

FEAR

GR6 XPLODE

Insanity Team

INTZ

Kabum

LA FÊNIX

LENDÁRIOS

Los Grandes

LOS MANIACOS

LOUD

MASCARADOS

MILICOS

OS CRUEIS CLS

paiN

Papo de Milhão

Red Canids Kalunga

Reis Do Gado

RyZe Não Tem Como

RyZe xCry

SILENT KILLERS

T3RROR

Tatic Falcons

WARRIOR

Na 2ª fase da Free Fire Pro League 3, as partidas serão transmitidas em 28 e 29 de setembro, e 5, 6, 19 e 20 de outubro, sempre a partir das 18h, nos canais da Garena no Youtube e Facebook.

Os 12 melhores times disputarão a grande final da Pro League 3 no dia 9 de novembro, no Riocentro, na cidade do Rio de Janeiro. Além da premiação total de R$ 35 mil, o torneio ainda garante ao campeão e vice vagas para o Free Fire World Series, o mundial de Free Fire, que acontece no mesmo lugar uma semana depois, no dia 16 de novembro.

Com informações da Garena

