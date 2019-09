Vitamina B12: estes três sinais na sua boca podem indicar uma severa deficiência

A vitamina B12 é responsável por diversos processos fisiológicos importantes, como manter o ferro disponível para uso nas células e também auxiliar a produção de glóbulos vermelhos.

Pessoas que seguem dietas saudáveis com boa variedade de produtos não precisam se preocupar com deficiência de B12. No entanto, dietas com desiquilíbrio nutritivo podem levar a falta da vitamina, o que acarretaria um quadro anémico.

Pesquisas científicas já demonstraram que dietas baseadas em comida rápida e alimentos processados podem levar à insuficiência da vitamina. Para reverter este quadro, alimentos de origem animal são os mais indicados para aportar a quantidade diária necessária.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um adulto precisaria por volta de 5mcg de Vitamina B12 diariamente. É importante levar em conta que pessoas que seguem dietas vegetarianas e veganas devem tomar cuidado, pois o nutriente é escasso em produtos de origem não animal.

Mau hálito

De acordo com a Clinica Mayo, 10% dos casos de mau hálito tem a ver com assuntos externos à saúde bucal. A falta de B12 pode acarretar na desregulação de enzimas relacionadas à digestão, o que contribui com o odor ruim.

Língua vermelha e inflamada

A língua mais vermelha e inflamada pode ser indicativa de glossite. Um estudo chamado “Glossite: sintoma secundário da anemia causada por deficiência de vitamina B12” demonstrou a relação entre as duas patologias.

Ulcera bucal

A regeneração das células da boca só será eficiente se houver quantidades suficientes da vitamina em questão. Cientistas holandeses alertam que as pessoas com este problema devem checar deficiência de B12.