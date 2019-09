Conheça o novo recurso do WhatsApp que inclui o assistente de voz do Google

Um novo recurso do WhatsApp inclui recentemente o assistente de voz do Google. A novidade é liberada gradativamente para os usuários, de acordo com informações do site Fayerwayer.

Com a atualização, agora você pode solicitar ao Google Assistente em seu smartphone para iniciar uma chamada de vídeo ou áudio por meio do aplicativo.

Anteriormente, as chamadas de áudio pelo assistente desenvolvido pelo Google funcionavam apenas com o discador de rede tradicional.

