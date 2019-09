Sonda OSIRIS-REx da NASA registra novo ângulo do asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Especial Americana (NASA) registrou recentemente um novo ângulo do asteroide Bennu.

Compartilhada no Twitter, a imagem mostra diferentes tipos de rochas e pedregulhos localizados no hemisfério sul do asteróide.

Nesta pequena seção, várias formas, texturas e brilhos são representados. O arquivo foi tirado em julho, a uma distância de 0,7 km.

O campo de visão é de 9,8 m (32 pés). Para escala, o pedregulho escuro no centro da imagem tem 4 m de largura, o que equivale ao comprimento de um carro. Confira em detalhes:

The rocks and boulders in Bennu's southern hemisphere differ greatly in shape, texture & brightness. This image was taken on July 11, from 0.4 miles (0.7 km) away. For scale, the dark boulder in the center of the image is 13 ft (4 m) across – about the length of a coupe-style car pic.twitter.com/W5TkEbvjW2

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) September 11, 2019