Modelo popular com Android GO, novo smartphone LG K8+ é lançado no mercado brasileiro

A LG apresenta esse mês ao mercado brasileiro o novo membro da família K: o LG K8+. Apesar de ser um smartphone de entrada, o lançamento traz recursos disponíveis em celulares de categorias superiores, como Inteligência Artificial, e resistência militar certificada, características já presentes em todo o novo portfólio de celulares da marca.

Depois do lançamento do K12+ em março, K12 MAX e K12 Prime em junho, e G8S ThinQ em julho, o novo K8+ chega como o quinto modelo da linha de celulares da LG a ser lançado no Brasil num período de seis meses.

Com um processador Quad Core de 1.3 GHz, 16 GB de memória interna e 1GB de RAM, outra característica diferenciada do LG K8+ é a presença do sistema operacional Android Go, o primeiro modelo da LG no Brasil a trazer essa versão mais leve e eficiente, específica para smartphones de entrada.

O LG K8+ ainda conta com uma tela de 5.45” com display 18:9 Full Vision, e tecnologia FWVGA+ (Full Wide Video Graphics Array), oferecendo uma tela maior do que o padrão para esta categoria de smartphones.

O novo modelo ainda conta com uma bateria de 3000 mAh, para um uso intenso durante todo o dia, e câmeras de 8MP (traseira) e 5MP (frontal) com Modo Retrato.

