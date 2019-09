WhatsApp libera nova versão beta do aplicativo para o sistema Android

O WhatsApp liberou nesta quinta-feira uma nova versão beta do aplicativo para o sistema operacional Android.

Não foram identificados novos recursos na atualização para testadores. Ela deve fazer apenas correções na plataforma.

No entanto, a versão já conta com novas funções ativados em betas anteriores: App com o novo nome (WhatsApp from Facebook), desbloqueio por impressão digital e outras novidades.

Novos emojis

O aplicativo de mensagens também deve receber novos emojis ainda este ano. A informação foi revelada pela página Emojipedia.

A previsão é que o pacote Emoji 12.0 (com muitas novidades) seja liberado em dezembro para os sistemas Android e iOS.

LEIA TAMBÉM: