Vitamina de banana e abacate: bebida é uma ótima opção para o café da manhã e ajuda a emagrecer

Estudos publicados pelo Department of Endocrynology and Diabetes indicam que apesar de doce, a banana reduz os níveis de açúcar no sangue, tornando-se numa ótima recomendação para os diabéticos.

O abacate contém uma série de aminoácidos e quantidade considerável de ômega-3, gordura boa que ajuda a melhorar a saúde do cérebro e está ligada ao aumento da saciedade.

Pesquisas consideram que essa fruta é também ótima para perder peso, pois, se adicionada às refeições, pode resultar numa perda de até 25% na vontade de comer.

Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Confira a receita disponibilizada pelo canal de Youtube, Presunto Vegetariano.

Vitamina de abacate e banana ajuda a manter a saciedade durante as manhãs

Ingredientes

Uma colher de chá de chia

Meio abacate

Uma banana congelada

Uma xícara de leite (pode ser de soja ou animal)

Preparação: junte todos os ingredientes no liquidificador e bata até que a mistura fique uniforme. Se quiser, adicione gelo na hora de tomar.