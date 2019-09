Mau cheiro na urina pode significar alguma dessas doenças; confira quais os sinais a ficar atento

Muitas pessoas urinam e não prestam atenção aos sinais que pode apresentar a urina. É ideal ficar de olho com a cor e odor que ela emite.

Estes fatores são valiosos, já que é possível identificar doenças especificas por meio de estas duas características. Cheiro forte não é algo normal e pode indicar uma infecção grave.

O que significa a cor da urina?

Segundo o portal Salud 180, a mudança no odor da urina pode estar relacionado aos tipos de alimentos que consumimos, medicamentos, vitaminas ou até mesmo bactérias que estão presentes no líquido.

No entanto se notar algum cheiro diferente ou diferentes tonalidades e viscosidade você deve se preocupar. Obviamente, um médico é a melhor pessoa para apontar um diagnóstico e deve ser procurado caso você note características a seguir.

Diabetes ou pré-diabetes: a urina tem um cheiro adocicado.

Fenilcetonúria: uma alteração genética que provoca mau odor quando os níveis do aminoácido fenilalanina se acumulam na corrente sanguínea. Pode ser identificada pelo teste do pezinho e se controlada a ingesta do aminoácido o odor não é recorrente.

A urina fica amarela bem escura e o cheiro muito forte por causa da presença de cetona, produto da inabilidade do paciente em transformar o a fenilalanina em tirosina.

Insuficiência renal: O odor se assemelha ao amoníaco, além de formar espuma.

Doenças sexualmente transmissíveis: a clamídia e a gonorréia provocam mau cheiro e outras moléstias.