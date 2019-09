Estes 4 alimentos contêm carboidratos bons para saúde e ideais em qualquer dieta

Não é de hoje que os carboidratos são considerados os maiores inimigos da sociedade. Se consumidos em desequilíbrio na dieta, podem ser vilões de da perda de peso, do ganho muscular e dos objetivos de qualquer um.

No entanto, este macronutriente é importante para a saúde geral e algumas formas de carboidratos são essenciais para funcionamento do organismo.

Lembre-se que na hora de perder peso o mais importantes é comer de maneira saudável e combinando bem alimentos. A ajuda de um nutricionista é fundamental neste processo.

Por que são importantes os carboidratos

A função principal deles é dar energia em forma de glicose, combustível primário do cérebro e do sistema nervoso, explica uma publicação do portal Huffington Post.

Considerando a importância dos carboidratos, esta lista foi pensada nos alimentos com o melhor custo benefício, que contribuem para a manutenção do peso e fornecem ótimos nutrientes.

Frutas

Se você tem um fraco para comidas doces, comer frutas pode ser uma forma de se afastar das sobremesas que geralmente nos fazem engordar. Os frutos silvestres e cítricos são as melhores pedidas e aportam boas quantidades de fibras, lembre-se que no caso da laranja é importante ingerir o bagaço.

Aveia

É um ótimo alimento para a perda de peso porque contém alta quantidade de fibra. Além disso, é um tipo que produz um gel que ajuda a irrigar a região estomacal.

Com isso, ele gera sensação de saciedade e contribui para a saúde do sistema digestivo. Ela pode ser ingerida no café da manha ou final da tarde, mitigando a fome na hora que ela mais te incomoda.

Quinoa

É considerada uma superalimento porque é rica em fibra e proteínas. Segundo o sítio Nueva Mujer, ela eleva ritmo metabólico, auxiliando na queima de calorias. Ë uma opcao celíaca, pois não contém glúten.

Leguminosas

Os feijões, soja, lentilhas e grãos-de-bico contêm 60% de carboidratos bons e são altos em proteínas e baixíssimos em gorduras, oq eu os tornam ideias para qualquer dieta.